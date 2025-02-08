CHP’li Utku Çakırözer'den Hakan Fidan'a: 'Türkiye Lahey Grubu’nda neden yok?'

Yayınlanma: 08.02.2025 - 18:34

Güncelleme: 08.02.2025 - 18:34

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, ABD’nin yeni Başkanı Trump’un “ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak” şeklindeki tüm dünyada kaygı uyandıran açıklamalarını da gündeme getirerek, “Trump’ın açıklamaları karşısında herkes tepki gösteriyor ama Türkiye’den ses yok! Trump Filistinlileri Gazze’den göndermeye kalkarsa Türkiye, Türkiye’nin üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı ne yapacak? Eğer ülkemiz gerçekten Filistinlilere yardım etmek istiyorsa bu konularda derhal somut adımlar atılmalı” çağrısını yaptı.

TÜRKİYE LAHEY’E NEDEN KATILMADI?

İsrail Gazze’de insan haklarını, evrensel hukuku yok sayarak bugüne kadar 46 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden oldu. İsrail’in Filistin’e saldırıları sonrası Filistin’e destek için Lahey’de bir araya gelen 9 ülke ‘Lahey Grubu’nu oluşturdu.

Oluşum, İsrail’e yakıt ve silah taşıyan gemilerin kendi karasularına girmesini yasakladıklarını açıklarken, Ankara bu konudaki sessizliğini koruyor.

“SÖZ VAR, İCRAAT YOK!”

Filistin’e destek için kurulan Lahey Grubu oluşumunu Meclis gündemine taşıyan TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a Türkiye’nin Lahey Grubu’na neden üye olmadığını sordu.

“İktidar sözde Filistin’e destek konusunda mangalda kül bırakmıyor ama sıra icraata gelince sus pus oluyor” diyen Çakırözer, şu açıklamaları yaptı:

“İsrail bugüne kadar çocuk, kadın demeden 46 binden fazla masum Filistinlinin hayatına son verdi. Türkiye’de ise hükümet Filistin’e destek konusunda lafa gelince her şeyi söylüyor ama iş icraata gelince hiçbir şey yapmıyor. İşte Lahey Grubu’nda 9 ülke bir araya geldi. İsrail’e askeri yakıt ve silah taşıyan gemilerin kendi kara sularına girmelerine izin vermeyeceklerini duyurdu. 9 ülke bunu yaparken Türkiye hala sessiz! ‘İyi oldu, biz bu gurubu destekleyeceğiz’ de demiyor. ‘Biz bu grubun içinde yer alacağız’ da demiyor. İslam dünyasını bu konuda harekete geçirme konusunda bir adım dahi atmıyor. TBMM’de soru önergesi ile Bakan Hakan Fidan’a sordum, ‘Türkiye Lahey Grubu içinde neden yok? Davet ettiler de girmedik mi, davet etmediler mi, neden girmiyoruz?’ Filistinlilerin hakkını, hukukunu savunacağız diyoruz o zaman bu grubun içinde neden yokuz? Bir resmi açıklama ile bu oluşumu desteklediğimizi, üye olmasak dahi yaptırımları uygulayacağımızı neden söylemiyoruz?”

“BÜYÜKELÇİLİĞİ NEDEN KAPATMIYORSUNUZ?”

AKP hükümetine Filistinlilerin hakkını, hukukunu korumak için İsrail’e karşı hangi yaptırımları uyguladığını da soran Çakırözer, “Tel Aviv Büyükelçiliği kapatıldı mı? Neden kapatılmıyor? Oradaki Büyükelçimizi geri çektik mi, çekmeyi düşünüyor muyuz? Geri çektiysek neden açıklamıyoruz? Büyükelçi Ankara’da deniliyor, o zaman bunu neden dünyaya açıklamıyoruz? Madem bu ülkeye yaptırım uygulayacağız bunları açıkça dünyaya söylemek lazım. Ayrıca Türkiye NATO üyesi. NATO’nun İsrail ile Türkiye’nin de onayı ile başlattığı ortaklık anlaşmaları var. Akdeniz Diyaloğu girişimi var. Bu iş birlikleri, bu girişimler hala sürmekte mi? Türkiye bu ilişkilerin askıya alınması konusunda herhangi bir adım attı mı? İlişkilerin sonlanması için elinizdeki imkanları kullandınız mı?” diye sordu.

“ABD GAZZE’Yİ DEVRALIRSA TÜRKİYE NE YAPACAK?”

ABD Başkanı Trump’ın 4 Şubat’ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak düzenlediği basın toplantısındaki “Gazze’yi ABD devralacak” açıklamalarına karşı, Türkiye’nin sessizliğini de eleştiren Çakırözer, Hakan Fidan’ın yanıtlaması talebiyle şu soruları yöneltti:

“Tüm dünya tedirgin, herkes tepki gösteriyor ama Türkiye sessiz! Eğer ABD Trump’un bu açıklamaları karşısında Gazze’yi devralmaya, Filistinlileri oradan göndermeye kalkarsa Türkiye ne yapacak? Türkiye’nin üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı ne yapacak? Bu konuda hangi açıklamalar, hazırlıklar yapılıyor? Gerçekten Filistinlilere yardım edilmek isteniyorsa bu konuda derhal somut adımlar atılması gerekiyor.”