CHP'den Gebze'de 'Geçinemiyoruz' mitingi: İktidara 'zam' mesajı verilecek

Yayınlanma: 30.06.2024 - 15:39

Güncelleme: 30.06.2024 - 15:39

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Kocaeli Gebze'de düzenleyeceği 'Emek Mitingi' bugün saat 17.00'de partinin Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla başlayacak.

Temmuz ayında ücretlere ara zam tartışması gündemdeyken, CHP ara zammın gereklilik olduğuna yönelik açıklamalar yapıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yapılan görüşmelerde de asgari ücrete ara zam yapılması gündeme getirildi. Ancak hükümet kanadı, ara zam olmayacağı yönünde açıklamalar yapıyor.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ GEÇTİ

Kamuda tasarruf paketi, yüksek enflasyon ve 'Şimşek ekonomisi' dar gelirlinin alım gücünü düşürdü. 17 bin 2 lira olan asgari ücrete zam beklentisi giderek artarken, Türk-İş'in nisan ayında açıkladığı açlık sınırı asgari ücreti aşarak 17 bin 725 lira olmuştu. Yoksulluk sınırı ise 57 bin 736 lira olarak açıklanmıştı.

İKTİDARA MESAJ VERİLECEK

CHP’nin asgari ücretlinin ara zam talebini hükümete duyurmak için düzenlediği ‘Emek Mitingi’nin nerede yapılacağı MYK toplantısında görüşülmüş, nüfusunun önemli bir bölümü asgari ücretle geçinen bir işçi kentinde yapılması üzerinde durulmuştu. Ardından mitingin Gebze'de yapılmasında karar kılınmıştı.

Mitingde yalnızca asgari ücretle yaşamını sürdürenlere yönelik değil, emeğiyle geçinmeye çalışan tüm kesimlere hitap edilmesi beklenirken, Özgür Özel'in geçinemeyenlerin sesini duyurmak için hükümete baskı kurması bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL ÇAĞRI YAPMIŞTI

Mehmet Şimşek ile Yalçın Karatepe görüşmesini anlatan ve iktidarın ekonomi politikalarını eleştiren CHP lideri Özgür Özel "Bütün geçinemeyenleri 30 Haziran'da Kocaeli'ne bekliyoruz" çağrısı yapmıştı.

Son grup toplantısında konuşan Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Asgari ücret 10 bin 2 lira. Verildiğinden beri yüzde 25 eridi. Gerçek gıda enflasyonu, asgari ücret yüzde 41 eridi. Açlık sınırının altında. Karatepe'nin 'bir değişiklik iradesi görmüyorum' dediği asgari ücrete zam yapmayacaklarına niyetlenmeleridir. Bu insanları açlığa sürüklemenize izin vermeyeceğiz.

Tarım meselesinde taban fiyatlar mutlaka düzenlenmeli. Kredi kartlarının yüksek faiz oranları acilen düşürülmeli. Faizden alınan yüzde 30 vergi sıfırlanmalı. Çiftçi ve esnafın faizleri bir kereye mahsus silinmeli."

"MAKRO ÖNERİMİZ VAR"

"Bir de makro önerimiz var; vergide adalet istiyoruz. Çok kazananın çok, az kazananın az vergi vermesini istiyoruz. Dolaylı vergi yüzde 68. Yüzde 21 herkesin aldığı maaşlarından kesilen vergi. CHP iktidarında vergide adalet gelecek, Mehmet Şimşek istediği kadar dirensin. 226 milyar TL gelir elde etmeye çalışıyorlar. Geçen sene yandaş müteahhitlerin 660 milyar TL kesinleşmiş vergisini mücadele etti. 226 milyar için emeklinin, emekçinin, çiftçinin, esnafın boğazına çökecekler.

Peki ne yapacağız? Anlattık ama anlamadılar. O zaman hepinizi 30 Haziran günü emeğin başkenti Kocaeli'ne bekliyoruz. Asgari ücrete, emekli maaşına, çaya buğdaya zammı söke söke almak için bütün geçinemeyenleri Kocaeli'ne bekliyoruz."