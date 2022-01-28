CHP'den gelen tepkiler üzerine Mehmet Akif Ersoy'dan açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, HaberTürk TV'de gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu. Bakan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li belediyeler hakkındaki iddiaları üzerine CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, canlı yayına bağlanmak istedi. Canlı yayına bağlanmayan Başarır'ın Habertürk TV'ye tepki göstermesinin ardından eleştirilere cevap veren Ersoy, "Kılıçdaroğlu'ndan talep gelmedi" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk TV'de gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu. İstanbul'da 24 Ocak akşamı başlayan ve gece yarısına kadar süren kar yağışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, "İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamayız" dedi.
Karaismailoğlu'nun bu ifadelerine tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Habertürk TV'ye bağlanmak istedi.
"HER İSTEYENİ BAĞLADINIZ"
Bağlanma isteği reddedilen Başarır ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, "Gerçeklerden bu kadar korkmayın" diyerek sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak bir açıklamayla Habertürk'e çağrıda bulundu.
Özkoç ve Başarır, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda HabertürkTV yayınına bağlanarak Bakan'ın ifadelerine cevap hakkımızı kullanmamıza izin verilmiyor! Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun programına her isteyeni bağladınız, tüm Türkiye şahit! Gerçeklerden bu kadar korkmayın!"
İşte Özkoç ve Başarır'ın paylaşımları:
Şu anda @HaberturkTV yayınına bağlanarak Bakan'ın ifadelerine cevap hakkımızı kullanmamıza izin verilmiyor!— Engin Özkoç (@enginozkoc) January 27, 2022
Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun programına her isteyeni bağladınız, tüm Türkiye şahit!
Gerçeklerden bu kadar korkmayın!#HabertürkAdilOl @ersoyakif1
Şu anda @HaberturkTV yayınına bağlanarak Bakan'ın ifadelerine cevap hakkımızı kullanmamıza izin verilmiyor!— Ali Mahir Başarır (@alimahir) January 27, 2022
Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun programına her isteyeni bağladınız, tüm Türkiye şahit!
Gerçeklerden bu kadar korkmayın!#HabertürkAdilOl @ersoyakif1
ERSOY'DAN AÇIKLAMA
Bakan Karaismailoğlu'nun konuk olduğu programın sunucusu, gazeteci Mehmet Akif Ersoy, program devam ederken bir açıklama yapmış ve "Sayın Kılıçdaroğlu bağlanmak isterse kendisini kesinlikle bağlayabileceğimizi paylaştık. Ama başka bir milletvekili bağlanmak istemiş. Ali Mahir Başarır'la ilgili bir şey konuşmadık. Kılıçdaroğlu ile ilgili konuştuk" demişti.
Ersoy, CHP'li vekillerin paylaşımlarının ardından yayın sonrası bir yazılı açıklama yaptı.
Ersoy, şu ifadeleri kullandı:
"Habertürk'ü arayan CHP yetkililerine, Ulaştırma Bakanı Sn. Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarına karşılık iddia sahibi Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevap vermek istediği takdirde yayına bağlanabileceğini belirttir. Ancak Sn. Kılıçdaroğlu yerine, Sn. Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesi ile Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın yayına katılması istendi. Yayında Sn. Başarır ile ilgili cevap hakkı kullandırılacak hiçbir boyut olmaması sebebiyle CHP yetkililerinin bu isteğinin karşılanamayacağı ancak Sn. Kılıçdaroğlu'nun iddia sahibi olarak dilerse dilerse yayına katılabileceği tekraren iletildi. fakat Sn. Kılıçdaroğlu'ndan bu yönde bir talep gelmedi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İşte Ersoy'un o paylaşımı:
Zorunlu açıklama … pic.twitter.com/yIyWX3Cyee— Mehmet Akif ERSOY (@ersoyakif1) January 27, 2022
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