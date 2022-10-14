CHP'den 'gül' isyanı: 'AKP’nin gidişi yüzde 282 hızlandı!'

14 Ekim 2022 Cuma, 10:40

Isparta'da geçen yıl 7,80 TL olan ve çiftçinin en önemli geçim kaynaklarından biri olan gül çiçeğinin fiyatı, bu sene 22 TL olarak açıklandı. Konuya dair açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, yapılan fiyat artışının son derece yetersiz olduğunu belirterek tepki gösterdi.

üreticinin yüzünü güldürmediğini belirterek Halıcı “Matematik ortada. Üreticimizin hesabı ortada. Geçtiğimiz yıl gül üreticisi 1 kilogram gül çiçeği sattığı zaman 1 litre mazot alamıyordu. Çünkü o gün mazot 8 TL seviyesindeydi. Bugün üreticimiz 1 kilogram gül çiçeği sattığı zaman 1 litre mazot alabiliyor mu? Fiyatın açıklandığı gün mazot 28 liraydı. Dün bir indirim söz konusu oldu, mazot 26-27 lira seviyesine geriledi. Bu indirime rağmen üreticimiz 1 kilogram gül çiçeği sattığı zaman 1 litre mazot alamıyor” dedi.

"GÜL ÜRETİCİSİ BU RAKAMA NASIL SEVİNSİN?"

Başkan Halıcı, “Erdoğan enflasyonun önce yaz aylarında düşeceğini söylerken şimdi de enflasyonda kalıcı düşüşün yeni yılda gerçekleşeceğini iddia etti. Erdoğan daha önce de yaz aylarında fiyatlar aşağı inecek dedi ama fiyatlar neredeyse ikiye katlandı. Haziran ayında asgari ücrete ikinci zam yapılmasına rağmen asgari ücretin alım gücü ocak ayında 4253 TL asgari ücretin kat be kat altında kaldı. Ekim ayında asgari ücretlinin alım gücü ocak ayına göre patateste 283 kilo, domateste 140 kilo, kuru soğanda ise 130 kilo azaldı. Şimdi, çıkıp gül çiçeği alım fiyatının yüzde 282 artmış olmasına nasıl sevinsin bu çiftçi?” diye sordu.

AÇLIK VE YOKSULLUK HÜKÜMETİ

Hükümetin ekonomi politikalarının açlık ve yoksulluktan başka bir şey getirmediğini kaydeden Halıcı, “Nebati'nin kendisinin dahi anlamadığı bu yepyeni ekonomi modelinin dar gelirlilere getirdiği tek şey açlık ve yoksulluk oldu. Asgari ücrete bu yıl iki kez zam yapılmasına rağmen asgari ücret, eylül ayı itibariyle 7500 TL’ye yükselen ortalama açlık sınırının 2 bin TL altında kaldı. Nebati enflasyon gerileyecek, gıda fiyatları ucuzlayacak dedi ama asgari ücretlinin kaybı 10 ay öncesine göre kat be kat arttı. Bu gidişle de bu modelin getireceği tek şey açlıktan ve yoksulluktan başka bir şey olmayacaktır. Asgari ücretlinin alım gücü her geçen ay azalmaya devam edecektir. Tablo ortadadır. Gül üreticisi geçtiğimiz bir yıl içerisinde fakirleşmiştir” dedi.

GÜLBİRLİK’İ BİZ KURTARACAĞIZ

Halıcı “Açıklanan bu rakam sebebiyle sadece bir kurumu eleştirmiyoruz. Mesele Gülbirlik değil, mesele hükümet politikaları. Mesele hükümetin ülkeyi yönetemez duruma gelme meselesidir. Gülbirlik’i de bu zannın altından biz kurtaracağız” diye konuştu.

TÜİK’E SORSAN ENFLASYON YÜZDE 80’LERDE

AKP hükümetinin üreticinin halinden habersiz olduğunu söyleyen Halıcı, “Tarımda girdi maliyetleri ortada. Mazot, elektrik, gübre, ilaç, tarım ekipmanları son 1 yılda yüzde 300’leri bulan, hatta aşan zamlarla karşılaştı. Gülbirlik’in açıkladığı rakam gösteriyor ki üreticimiz son bir yılda yüzde 282’nin üzerinde bir ekonomik kayıpla karşı karşıya. Açıklanan rakam enflasyon rakamları hakkında da bizlere fikir vermektedir. Yüzde 282 artış bile üreticinin yüzünü güldüremiyorken TÜİK’e sorsanız enflasyon yüzde 80 dolaylarında. Yani, hükümet sahipleri işçinin, çiftçinin, üreticinin, sanayicinin, esnafın, öğrencinin, memurun aklıyla alay etmeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLMEZSE HİÇ BİRİMİZİN YÜZÜ GÜLMEZ

Bütün dünyanın gıda üzerinden tarımsal bir kriz yaşadığını anımsatan Halıcı, “Bugün bütün dünyada gıda krizi konuşuluyor. Türkiye ciddi bir tarım toplumu. Ancak, hükümetin yanlış politikaları yüzünden üretici toprağı terk ediyor. Tarım her geçen gün biraz daha kan kaybediyor. Çiftçisinin yüzü gülmeyen bir ülkede kimsenin yüzü gülmez. Üreticisi mutlu olmayan bir ülkede kimse mutlu olmaz. Sanayicinin rahat bir nefes alamadığı bir ülkede kimse rahat nefes alamaz” dedi.

AKP’NİN GİDİŞİ ISPARTA’DAN BAŞLAMIŞTI

Başkan Halıcı, “Gül çiçeği fiyatındaki artışa rağmen, gül üreticimiz hala 1 kilogram gül ile 1 litre mazot alamıyorsa, bir kez daha buradan sesleniyoruz: AKP’nin gidişi geçtiğimiz kış Isparta’dan başlamıştı. Şimdi o gidiş yüzde 282 daha hızlandı” ifadelerini kullandı.

Halıcı, önümüzdeki seçimleri işaret ederek “Ama bir kez daha söylüyoruz. Az kaldı. Çiftçimize, sanayicimize, üreticimize, esnafımıza, memurumuza, öğrencimize söz veriyoruz. Güneşli güzel günlere hep birlikte ulaşacağız. Önümüzdeki seçimlerde CHP olarak, Millet İttifakı olarak sorunları çözmeye geliyoruz” vurgusu yaptı.