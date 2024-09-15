CHP'den HÜDA PAR'a sert yanıt: Hizbullah artığı birkaç zibidiye pabuç bırakmayız!

Yayınlanma: 15.09.2024 - 15:56

Güncelleme: 15.09.2024 - 16:01

Terör örgütü Hizbullah'a yakın (Hür Dava Partisi) HÜDA PAR'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerini hedef alan çıkışlarına CHP'den sert yanıt geldi.

CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, "Taliban kafalı, gerici, 3-5 yobaz istedi diye, ne Atatürk'ten, ne demokrasiden, ne cumhuriyetten, ne de laiklikten vazgeçmeyiz!" dedi.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamasına HÜDA PAR Genel Başkan Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu'nun “Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim" demesine gönderme yapıp "Gerizekalıya anlatır gibi anlatalım!!!" diyerek başlayan Deniz Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"Devletin şekli ve niteliklerini tarif eden Anayasa'nın 1., 2. ve 3. maddelerini koruyan ve 1924, 1961, 1982 Anayasalarında da yer alan 4. madde, gericiler istiyor diye ilga edilemez.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin inancına, yaşam tarzına saygılıyız. Sizin probleminiz olan “Laiklik İlkesi” de inanç özgürlüğünün teminatıdır.

Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’sinde Cumhuriyeti Laiklikten, Laikliği Cumhuriyetten ayıramazsın!

Cumhuriyeti ve Devrimleri koruyan maddelerden vazgeçmek, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nden vazgeçmektir.

Taliban kafalı, gerici, 3-5 yobaz istedi diye, ne Atatürk'ten, ne demokrasiden, ne cumhuriyetten, ne de laiklikten vazgeçmeyiz!

Toplumun sinir uçlarıyla oynayarak siyaseten var olmaya çalışan Hizbullah artığı birkaç zibidiye de pabuç bırakmayız!"

YAPICIOĞLU NE DEMİŞTİ?

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında, Anayasa'nın 4. maddesinin kaldırılmasını istediklerini söylemişti.

Yapıcıoğlu'nın o sözlerinde ilgili bölümün tamamı şöyle:

"Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha. Anayasa'nın 4. maddesi olmasın diyoruz. Anayasa'da değiştirilemez maddeler olması demek, bütün değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir. Anayasa'nın 4. maddesine karşıyız. Tamam mı anladınız mı? 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Diğer maddeleri oturalım beraber yazalım. İlk 4 madde değil, 4. madde."