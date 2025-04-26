CHP'den İBB'ye operasyon tepkisi: ‘İBB fiilen çalışamaz hale getiriliyor’

Yayınlanma: 26.04.2025 - 09:26

Güncelleme: 26.04.2025 - 09:26

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik bu sabah düzenlenen ikinci dalga operasyon kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, operasyonlara sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sert tepki gösterdi.

Günaydın, İBB’nin hedef alınarak çalışamaz hale getirilmeye çalışıldığını savunarak, "Cumartesi sabahı İBB’ye büyük bir operasyon daha yapıldı. Dün avukatlara, bugün bürokratlara yönelik baskılarla İBB’nin kurumsal yapısı çökertilmeye çalışılıyor" dedi.

ÜST DÜZEY İSİMLER GÖZALTI LİSTESİNDE

Günaydın'ın aktardığına göre gözaltı listesinde İBB Özel Kalem Müdürü'nün yanı sıra, eski ve yeni genel sekreter yardımcıları, grup başkanları, genel müdürler, genel müdür yardımcıları ve daire başkanları yer aldı. Geniş kapsamlı operasyonun belediyenin üst düzey yönetimini doğrudan hedef aldığı ifade edildi.

"YARGI ELİYLE İKTİDAR BASKISI "

CHP kanadı, operasyonları "yargı eliyle siyasi baskı" olarak değerlendirdi. Günaydın, açıklamasında, "İBB, Türkiye'nin en büyük yerel yönetim kurumu. Buraya yönelik bu sistematik saldırılar, doğrudan halkın iradesine yönelik bir müdahaledir" ifadelerine yer verdi.

Cumartesi sabahı İBB’ye büyük bir operasyon daha..

Dün avukatlara, bugün bürokratlara..

İBB Özel Kalem Müdürü, yeni ve eski genel sekreter yardımcıları, grup başkanları, genel müdürler, genel müdür yardımcıları, daire başkanlarından oluşan geniş bir gözaltı listesi var.

İBB… — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) April 26, 2025



