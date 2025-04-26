Son dakika... İBB operasyonunda yeni dalga: Üst düzey yetkililere gözaltı kararı!

Yayınlanma: 26.04.2025 - 07:11

Güncelleme: 26.04.2025 - 12:49

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararının 53 kişi hakkında çıkarıldığı, İstanbul'un yanı sıra Ankara ve Tekirdağ'da da eş zamanlı operasyonlar düzenlenerek 47 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyet ekiplerinin hakkında gözaltı kararı verilen ve henüz gözaltına alınmayan 6 kişiyi ise aradığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ev baskınları ile gözaltı kararlarının "suç İşlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan kişiler arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, Zabıtadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner, Eski Mezarlık İşleri Dairesi Başkanı Ayhan Koç ile 19 Mart'taki operasyonda gözaltına alınan ve tutuklu bulunan İBB Medya AŞ Genel Müdürü Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da bulunuyor.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER!

Ali Rıza Akyüz - Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı

Turan Aydoğan - CHP Eski İstanbul Milletvekili

Elçin Karaoğlu - İBB Boğaziçi İmar Müdürü

Turgut Tuncay Önbilgin - İBB Eski Genel Sekreteri

Murat Yazıcı - İBB Eski Genel Sekreteri

Mehmet Çakılcıoğlu - İBB Eski Genel Sekreteri

Fatih Özçelik - İBB Emlak Yönetimi Başkan Vekili

Hakan Aplak - İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü

Nazan Başelli - İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü

Onur Soytürk - İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Eski Genel Müdürü

Engin Ulusoy - İBB Eski Zabıta Daire Başkanı

Murat Selvi - İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı

Nurten Uğursoy - İBB Yazıişleri ve Kararlar Daire Başkanı

Serap Öbekçi - Etüd ve Proje Daire Başkanı

İhsan Yılmaz - Etüd ve Proje Daire Başkanı

Ali Ayçiçek - İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı

Adem Şanlısoy - İSKİ Çevre Denetim Daire Başkanı

Naim Erol Özgüner - İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı

Melih Geçek - İSBAK Eski Yönetim Kurulu Üyesi

Erdinç Çolak - Kültür A.Ş. GMY

Onur Aldı - Kültür A.Ş. GMY

Hakan Karaköse - Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı

Yakup Öner - Danışman- İBB Mühendis

Hülya Kırlıkova - Kültür A.Ş. çalışanı

Yeşim Özay - Kültür A.Ş. çalışanı

Oya Özinan - Kültür A.Ş. çalışanı

Mustafa Kemal Özcengiz - Kültür A.Ş. çalışanı

Onur Can Tekbaş - Kültür A.Ş. çalışanı

Faik Özberk - Kültür A.Ş. çalışanı

Gökhan Köseoğlu - Kültür A.Ş. Reklam Şefi

Metin Bal - Kültür A.Ş. Reklam Şefi

Songül Çar - İSPER Uzman

Fikret Şimşek - İş insanı

Yılmaz Şimşek - İş insanı

Dursun Balcıoğlu - İş insanı

Rasim Kaya - İş insanı

Mete Mağden - İş insanı

Meral Çakır - Mali Müşavir

Cevat Kaya - İş insanı

Mehmet Şahin - Emlak Danışmanı

Çağlar Türkmen - Güvenlik