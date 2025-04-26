Son dakika... İBB operasyonunda yeni dalga: Üst düzey yetkililere gözaltı kararı!
Son dakika haberi... İBB'ye yönelik operasyon kapsamında çok sayıda belediye bürokratı ve uzmanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun da aralarında bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararının 53 kişi hakkında çıkarıldığı, İstanbul'un yanı sıra Ankara ve Tekirdağ'da da eş zamanlı operasyonlar düzenlenerek 47 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyet ekiplerinin hakkında gözaltı kararı verilen ve henüz gözaltına alınmayan 6 kişiyi ise aradığı bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ev baskınları ile gözaltı kararlarının "suç İşlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında olduğu belirtildi.
Gözaltına alınan kişiler arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, Zabıtadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner, Eski Mezarlık İşleri Dairesi Başkanı Ayhan Koç ile 19 Mart'taki operasyonda gözaltına alınan ve tutuklu bulunan İBB Medya AŞ Genel Müdürü Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da bulunuyor.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER!
Ali Rıza Akyüz - Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı
Turan Aydoğan - CHP Eski İstanbul Milletvekili
Elçin Karaoğlu - İBB Boğaziçi İmar Müdürü
Turgut Tuncay Önbilgin - İBB Eski Genel Sekreteri
Murat Yazıcı - İBB Eski Genel Sekreteri
Mehmet Çakılcıoğlu - İBB Eski Genel Sekreteri
Fatih Özçelik - İBB Emlak Yönetimi Başkan Vekili
Hakan Aplak - İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü
Nazan Başelli - İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü
Onur Soytürk - İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Eski Genel Müdürü
Engin Ulusoy - İBB Eski Zabıta Daire Başkanı
Murat Selvi - İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı
Nurten Uğursoy - İBB Yazıişleri ve Kararlar Daire Başkanı
Serap Öbekçi - Etüd ve Proje Daire Başkanı
İhsan Yılmaz - Etüd ve Proje Daire Başkanı
Ali Ayçiçek - İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı
Adem Şanlısoy - İSKİ Çevre Denetim Daire Başkanı
Naim Erol Özgüner - İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı
Melih Geçek - İSBAK Eski Yönetim Kurulu Üyesi
Erdinç Çolak - Kültür A.Ş. GMY
Onur Aldı - Kültür A.Ş. GMY
Hakan Karaköse - Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı
Yakup Öner - Danışman- İBB Mühendis
Hülya Kırlıkova - Kültür A.Ş. çalışanı
Yeşim Özay - Kültür A.Ş. çalışanı
Oya Özinan - Kültür A.Ş. çalışanı
Mustafa Kemal Özcengiz - Kültür A.Ş. çalışanı
Onur Can Tekbaş - Kültür A.Ş. çalışanı
Faik Özberk - Kültür A.Ş. çalışanı
Gökhan Köseoğlu - Kültür A.Ş. Reklam Şefi
Metin Bal - Kültür A.Ş. Reklam Şefi
Songül Çar - İSPER Uzman
Fikret Şimşek - İş insanı
Yılmaz Şimşek - İş insanı
Dursun Balcıoğlu - İş insanı
Rasim Kaya - İş insanı
Mete Mağden - İş insanı
Meral Çakır - Mali Müşavir
Cevat Kaya - İş insanı
Mehmet Şahin - Emlak Danışmanı
Çağlar Türkmen - Güvenlik
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