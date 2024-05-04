CHP'den 'İçişleri'ne' tepki: 'Tasarrufa saraydan başlayacaksın'

Yayınlanma: 04.05.2024 - 19:25

Güncelleme: 04.05.2024 - 19:25

Malatya Akçadağ ilçesinde yurttaşlarla buluşan CHP'li Veli Ağbaba tasarruf tedbirlerini değerlendirdi. Yurttaşın içerisinde olduğu ekonomik zorluklara da dikkati çeken Ağbaba, tasarrufun yapılması gerektiği noktaları işaret etti.

“Vatandaş mazot bulamadığı için tarlasını süremiyor” diyen Ağbaba, ''Bunlar ise makam araçlarıyla saraylarda oturmaya devam ediyorlar'' ifadesini kullandı. Ağbaba, şunları söyledi:

"YAZLIK KIŞLIK SARAYLAR..."

''İçişleri Bakanı korumasını ve makam arabasını azaltıyormuş vallahi günaydın, inşallah azaltır. 22 yıldan beri iktidardasınız, Cumhurbaşkanı'nın 13 tane özel uçağı var bunda tasarruf yok. Yazlık kışlık saraylar var Ahlat’ta, Marmariste saraylar var 1100 odalı saray var bunlarda tasarruf yapma. Cumhurbaşkanı'nın arkasında 300 koruma var bunlarda tasarruf yapma. Diyanet İşleri Başkanı'nın bindiği arabanın günlüğü 25 bin lira 1 emekli 2.5 aylık maaşıyla arabaya 1 gün binebiliyor.

Maalesef şatafat bunların ahlakı olmuş durumda israf ahlakı olmuş durumda. Emekli 10 bin lira maaş alıyor bunlar konvoylarla gezmeye devam ediyor. Bakın ülkenin ekonomisi zor, emekli aç perişan, millet fukara, tasarrufa başlayacaksan saraydan, kamu binalarından başlayacaksın. O kiralık araçların tamamını iade edeceksin. Bunlar hala göstermelik İçişleri Bakanı korumasını azaltıyor. Mutlaka bu bakanların tasarruf etmesi lazım, Cumhurbaşkanı'nın tasarruf etmesi lazım, Meclis'in tasarruf etmesi lazım. Bir büyük araç saltanatına sahip hükümet, millet aç, millet perişan. Millet mazot bulamıyor ki tarlasını sürsün. İlaç, gübre atamıyor, bunlar makam araçlarıyla saraylarda oturmaya devam ediyorlar.''

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tasarruf tedbirleri kapsamında. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın talimatlarıyla; Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır."