CHP'den Iğdır'ın Tuzluca ilçesi için olağanüstü itiraz: 'YSK'nin bu kararı hukuksuzdur'

Yayınlanma: 09.04.2024 - 14:32

Güncelleme: 09.04.2024 - 14:33

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin belediye başkan adayı Cemal Kurnaz yüzde 30,64 oyla kazandı. Ancak AKP sonuca itiraz ederek önce ilçe seçim kuruluna gitti, talebi reddedildi. Sonrasında il seçim kuruluna yapılan başvuru da reddedildi. Son olarak YSK'ya itirazda bulunan AKP'nin talebi kabul edildi.

MAZBATA AKP ADAYINA VERİLDİ

Seçim sonucu geçersiz sayılarak mazbata CHP'li adaydan alınıp yüzde 28,27 oy alan AKP adayı Ahmet Sait Sedrettin Türkan'a verildi. YSK'nın verdiği gerekçesiz kararın ardından CHP Kars Milletvekili İnan Akgünalp, YSK'ya gelerek sürece ilişkin olağanüstü itirazda bulundu.

"YSK'NİN BU KARARI HUKUKSUZDUR"

Akgünalp, itirazın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Adayımız Cemal Kurnaz, belediye başkanı olarak seçilmişti. Adayımızın seçilme yeterliliğine ilişkin Iğdır ve Tuzluca Seçim Kurulu, ilçe ve il seçim kurullarına yapılan itirazlar mahallinde reddedildi. YSK, adayımızın seçimde yeterliliği olmadığından bahisle, kazanan adaya değil kazanmayan adaya mazbata verildi. Biz de bugün tam kanunsuzluk hali gerekçesiyle YSK'ya olağanüstü başvuruda bulunduk. Çünkü bizim adayımızın hakkında açılmış bir dava yoktur, verilmiş bir ceza yoktur. Tek bir gün bile kesinleşmiş hüküm yoktur ve olağanüstü hal KHK'sı kapsamında verilmiş bir memuriyetten çıkarma cezası da yoktur. Bizim adayımızın emekli olduktan sonra Iğdır Valiliği tarafından verilen bir meslekten çıkarma cezası YSK kararına gerekçe yapıldı. YSK'nın bu kararı kanunsuz ve hukuksuzdur. Iğdır Valiliği tarafından verilen meslekten çıkarma cezasına mahkeme bakmış ama bu karar karşısında adayımızın açtığı ve Danıştay tarafından karara bağlanan iptal kararına bakmamıştır. Biz CHP olarak Tuzluca seçimlerinin son güne kadar takipçisiyiz. CHP bu seçimde hiçbir sandığı boş bırakmamış ve tüm oyların da peşine düşmüştür" ifadelerini kullandı.