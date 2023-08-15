CHP'den 'İmamoğlu' açıklaması: 'Kılıçdaroğlu'nun söylediğini yaptı'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarını değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak “Genel Başkan’ın söylediğini yapmış oldu” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) değişim tartışmalarında adı genel başkan adaylığı için geçen isimlerden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni yol haritasını açıkladığı basın toplantısında “Yeniden İstanbul için yola çıkıyorum” dedi.
CHP Genel Merkezi’nden İmamoğlu’nun açıklamalarına ilk yorum CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’tan geldi. Haber Global’den Saliha Çolak’ın haberine göre, Öztrak “İlk etapta istifalar geldi, MYK değişti, sorumluluksa sorumluluk, süreci yürütüyoruz” dedi.
Çolak ayrıca, Öztrak’ın “Genel Başkan’ın söylediğini yapmış oldu. Belediye başkanlarının başkanlıklarına devam etmesi gerektiğini söylemişti Genel Başkan. Gemiyi hep birlikte sağ salim limana ulaştıracağız” dediğini aktardı.
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