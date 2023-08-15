Ekrem İmamoğlu'nun 'İstanbul' kararına Özgür Özel'den ilk yorum

Yayınlanma: 15.08.2023 - 15:26

Güncelleme: 15.08.2023 - 15:56

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç'te yaptığı basın toplantısıyla yol haritasını açıkladı. 2024 yerel seçimlerini işaret eden İmamoğlu, “İstanbul için yola çıkıyorum” dedi.

İmamoğlu, gazetecilerden gelen bir soru üzerine CHP Genel Başkanlığı için adı geçen bir başka ismi andı ve “CHP'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlar göreve hazırdır. Bunlardan birisi, Özgür Özel'dir” dedi.

‘İMAMOĞLU’NUN KARARI TÜRKİYE’YE İYİ GELECEK’

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; İmamoğlu’nun açıklamalarına CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir yorum geldi.

“Ekrem Bey’in vermiş olduğu kararı son derece olumlu karşılıyorum" diyen Özel, "Bu karara en çok İstanbullular sevindi. Ama hepimiz bu karardan memnun olduk. Bu karar İstanbul’a da Türkiye’ye de iyi gelecek. Kısa vadede İstanbul’a uzun vadede Türkiye’ye iyi gelecek bir karar olarak yorumluyorum” ifadelerini kullandı.

‘SÖZLERİNİ BİR HAKKIN TESLİMİ OLARAK GÖRÜYORUM’

İmamoğlu’nun kendisine sorulan bir soru üzerine, “CHP'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlar göreve hazırdır. Bunlardan birisi, Özgür Özel'dir” ifadelerini kullanmasına ilişkin de Özel, “Bu sözleri bir hakkın teslimi olarak görüyorum ve kendisine teşekkür ediyorum. Sadece kendi adıma değil parti tarihini bilen, tertemiz tüm genç arkadaşlar adına da bir hak teslimi olarak görüyorum” değerlendirmesini yaptı.

‘SORUMLULUK ÜSTLENMEKTEN DE FEDAKÂRLIK YAPMAKTAN DA KAÇMAM DEDİĞİM NOKTADAYIM’

CHP’deki değişim tartışmalarında durduğu noktanın değişip değişmediği sorulan Özel, “Şu anda hep birlikte süreci takip ediyoruz. Sorumluluk üstlenmekten de fedakârlık yapmaktan da kaçmam dediğim noktadan ileride ya da geride değilim, aynı noktadayım. Bu dönem yapıcı ve aktif tutum alma dönemi” diye konuştu.