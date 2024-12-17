Melih Gökçek'ten AKP'li Mustafa Tuna'ya ağır salvo: 'Sahtekar, yalancı, kıskanç…'

Yayınlanma: 17.12.2024 - 16:06

Güncelleme: 17.12.2024 - 16:07

SGK tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de aralarında olduğu CHP'li 6 belediyenin hesaplarına haciz ve bloke işlemi uygulanacağı duyuruldu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, SGK tarafından belediyeye bağlı 16 iştirakin olduğunu belirtirken mevcut borçların bunlardan 6'sına ait olduğunu dile getirdi.

ESKİ AKP'Lİ BAŞKAN MUSTAFA TUNA'YI HEDEF ALDI

ABB'nin borçlarıyla ilgili tartışma sürerken Melih Gökçek döneminden kalan borçlar da yeniden gündeme geldi.

Duvar'ın aktardığına göre; tartışmaya katılan Gökçek ise bu kez kendisinden sonraki dönem ABB başkanlığı yapan AKP'li Mustafa Tuna'yı hedef aldı.

TV100'de yayına katılan Gökçek, gazeteci Barış Yarkadaş'ın ABB eski başkanı Mustafa Tuna'nın belediyeyi borçlu devraldığı, ASKİ'den destek alarak personel maaşlarının ancak ödenebildiği yönündeki haberleri anımsattı.

Tuna'ya sert çıkışan Gökçek, “Mustafa Tuna tamamen yalan söylüyor. Sahtekârca iş yapıyor. Ben belediyeyi teslim ettiğimde tek kuruş ne vergi borcu ne sigorta borcu vardı. Şirketlerin ise sadece 1 tanesinin o günün parasıyla çok küçük 195 bin TL borcu vardı. Şirketlerin sigorta ve vergi borcu olursa belediye ihalelerine giremezdi. Onun için hepsinin borcu sıfırdı. Onun için bunu kim söylüyorsa yalan söylüyor, sahtekarca söylüyor. Benim Mansur Yavaş’a bıraktığım toplam borç 2,2 milyar liradır. Mansur Yavaş 3,5 milyar TL diyor. Ama geriye kalan Mustafa Tuna zamanından kalan borçlardır” ifadelerini kullandı.

‘NEDEN BAHSEDİYOR BU ADAM?’

Gürkan Hacır'ın, Mustafa Tuna’nın kısa bir süre belediye başkanlığı koltuğunda bulunduğunu ve bu kadar borcun kısa sürede yapılıp yapılamayacağını sorması üzerine Gökçek, “Melih Gökçek o güne kadar bir gün maaşı aksatmamış. Bu adam neden bahsediyor? Saçmalamış, resmen saçmalamış” yanıtını verdi.

Programın konuklarından Fuat Uğur’un, ‘Mustafa Tuna neden böyle yaptı?’ diye sormasının üzerine Gökçek, “Mustafa Tuna göreve geldikten sonra her konuda benim yaptığımın tersini yaptı. Örneğin Ankapark konusunda Mansur Yavaş’tan farkı yoktur. Ankapark’ı dağıtacağını söyledi. Daha şüpheniz olmasın. Mustafa Tuna’nın AK Partililiğine ben hayret ediyorum” dedi.