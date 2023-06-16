CHP'den istifa eden Abdüllatif Şener'in skandal açıklamalarına tepki yağdı: 'İhanet hep içeriden gelir...'

Seçimde CHP'den milletvekili adayı gösterilmeyen ve 14 Mayıs'tan sonra Kılıçdaroğlu'na yönelik sert açıklamalarla tepki çeken Abdüllatif Şener, partisinden istifa ettiğini ve seçimde geçersiz oy kullandığını açıkladı. Şener, "1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım" ifadelerini kullandı. Şener'in söz konusu açıklamalarına sosyal medyada tepki yağdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2023 - 09:32
CHP'den istifa eden Abdüllatif Şener'in skandal açıklamalarına tepki yağdı: 'İhanet hep içeriden gelir...'
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Son dönemlerde CHP Genel Merkezi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert şekilde eleştiren Abdüllatif Şener, 5 yıldır siyaset yaptığı partiden istifa ettiğini söyledi.

Şener, 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde ise geçersiz oy kullandığını söyledi.

İKİ TURDA DA KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEMİŞ

"Seçimlerin 2. turundan kime oy verdiniz?" sorusuna Şener, "1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim" yanıtını verdi.

Halk TV yayınına katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Ben Kılıçdaroğlu'nu yıllarca bu yüzden eleştiriyorum. Sizin gibi badem bıyıklılara güvenerek siyaset yapmaya çalıştı" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Şener'in açıklamaları kısa sürede siyaset gündeminin ilk sıralarına yükseldi. Aralarına gazeteci, siyasetçi gibi isimlerin de dahil olduğu yüzlerce sosyal medya kullanıcısı, Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarla Şener'e tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları...


Abdullatif Şener istifa CHP

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