CHP'den istifa eden Abdüllatif Şener'in skandal açıklamalarına tepki yağdı: 'İhanet hep içeriden gelir...'

Yayınlanma: 16.06.2023 - 09:32

Güncelleme: 16.06.2023 - 09:36

Son dönemlerde CHP Genel Merkezi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert şekilde eleştiren Abdüllatif Şener, 5 yıldır siyaset yaptığı partiden istifa ettiğini söyledi.

Şener, 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde ise geçersiz oy kullandığını söyledi.

İKİ TURDA DA KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEMİŞ

"Seçimlerin 2. turundan kime oy verdiniz?" sorusuna Şener, "1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim" yanıtını verdi.

Halk TV yayınına katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Ben Kılıçdaroğlu'nu yıllarca bu yüzden eleştiriyorum. Sizin gibi badem bıyıklılara güvenerek siyaset yapmaya çalıştı" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Şener'in açıklamaları kısa sürede siyaset gündeminin ilk sıralarına yükseldi. Aralarına gazeteci, siyasetçi gibi isimlerin de dahil olduğu yüzlerce sosyal medya kullanıcısı, Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarla Şener'e tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları...

Tarih 10 Mart 2018….



CHP Tüzük Kurultayı yapılıyor. Bir grup milletvekili “Ön seçimin kaldırılmasına ve partiye üye olmayanların da milletvekili olabilmesi maddesi”ne tüm gücümüzle itiraz ettik. O günkü parti yönetimi, Abdüllatif Şener’i “üye olmadan milletvekili yapabilmek”… pic.twitter.com/dWIwsYbn3l — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) June 15, 2023

Muhalefette zannettiğimiz bir çok kişi aslında iktidara çalışıyormuş. Aslında biliyorduk ama şimdi inanmayanlar da inanır herhalde. Abdüllatif Şener yalnız değil bu arada. Bu insanlara inanmak da kötü niyet midir yoksa saflık mı bilemedim. https://t.co/uFMbERAAzr — Serhat Uçak (@serhatucak) June 16, 2023

CHP listelerinden milletvekili seçilmiş ve merkez sağ siyaset geleneğinden gelen biri olarak söylüyorum:



Abdüllatif Şener’in yaptığı;

muhafazakar siyasetin DEĞİL,

merkez sağ siyasetin HİÇ DEĞİL,

olsa olsa güce tapma ilkesizliğini ilke edinen MUAVİYECİ SİYASETİN konusu olabilir.… — Salih Uzun (@SalihUzunTDV) June 15, 2023

Arkadaşlar tamam tahammül edilmez ama Abdüllatif Şener'i @halktv de izleyin. İbretlik ibretlik... Pehlivan, Tolunay Ilgaz ve Bila'nın sorularına verdiği yanıtlar inanılmaz. Üstelik CHP'den 14 Mayıs hemen sonrası istifa etmiş. Şener'in CHP'liliği üzerine kitap yazılır. — Melda Onur (@meldaonur) June 15, 2023

Ben Abdüllatif Şener'in geçersiz oy verdiğine asla inanmıyorum. Aşırı tepkiden çekindiği için böyle söylüyor. Kesinlikle Tayyip Erdoğan'a vermiştir. — Cemil Çiçek (@avcemilcicek) June 15, 2023

Abdüllatif Şener: "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Sinan Oğan'a oy verdim, ikinci turda ise geçersiz oy kullandım."

Şimdi ne demeli senin gibilere, senin gibilerle yola çıkanlara…

Neyse ki kuşlar hâlâ uçuyor!

Günaydın. pic.twitter.com/9IGNQpZkxC — Nevzat Çelik (@NevzatNevzatC) June 16, 2023

Kemal Kılıçdaroğlu kime iyilik yaptıysa hep ihanet gördü. Listeye Abdüllatif Şener’de eklendi. Bakalım daha kimler listeye girecek ? — Hülya ÜNSAL (@Pamuk_Miya) June 15, 2023

Şu twiti atan Abdüllatif Şener CHP'den yeniden mv adayı gösterilmeyince Kılıçdaroğlu'na her iki turda da oy vermediğini itiraf etti. O sırada solcular/devrimciler sokakta, okulda, mahallede Kemal Bey için hiçbir karşılık beklemeden gece gündüz çalışıyordu.



Bu adamın itirafları… pic.twitter.com/Bmtwe58Plb — Mehmet Emin Kurnaz (@m_emin_kurnaz) June 15, 2023

Abdüllatif Şener’in açıklamaları bir kez daha gösterdi ihanet hep içerden gelir. — Müslim Sarı (@muslimsarichp) June 15, 2023

Abdüllatif Şener’i izledikçe kahroluyoruz.



Bu partiye yazık, yazık ettiniz.

E. Toprak, B. Tezcan, E. Özkoç, T. Özkan giller artık partimizi rahat bırakın.



Sayın Genel Başkanım siz de bu defa artık bırakın. Bu kadarı yeter.



Partimiz siyasi çizgisine geri dönsün — Necati Yılmaz (@necatiyilmazank) June 15, 2023

Büyük futbol adamı Mustafa Denizli Milli takımı çalıştırırken “İrlanda’yı yeneriz ama içimizdeki İrlandalıları ne yapacağız” demişti.



Abdüllatif Şener’in bu akşamki açıklamalarından sonra CHP’liler tam da bu hissiyatı yaşıyorlar.



Herkes şokta. Herkes şaşkın. — gürkan hacır (@gurkanhacir) June 15, 2023

Abdüllatif Şener: "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Sinan Oğan'a oy verdim, ikinci turda ise geçersiz oy kullandım, milletvekili seçiminde oy kullanmadım” diyor



Kendi kendisinin karakter tahlilini yapanın karakterini tahlil etmeye gerek yok!!! — Salim Şen (@Saliimsen) June 15, 2023

AKP de siyaset yapmış hiç kimseye güvenilmez.



Abdüllatif Şener, siyasal İslamcıların tıynetini gösteren en güzel örnektir. — TC_KemalBildiş (@TCKemalBildisTC) June 15, 2023