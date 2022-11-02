CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan yeni açıklama: 'Partide artık yerimin olmadığını görüyorum'
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, CHP'den istifa etmişti. Baykal, "Parti artık benim görüşlerimi temsil etmiyor. Partide artık yerimin olmadığını görüyorum" açıklamasını yaptı.
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulunan Prof. Dr. Aslı Baykal, CHP'den istifasına ilişkin açıklama yaptı.
Geçen günlerde cumhuriyet.com.tr'nin ulaştığı Aslı Baykal, kararının nedenine ilişkin kısa bir açıklama yapmakla yetinmişti. Baykal, CHP'den istifa etmesine götüren nedenin ne olduğuna ilişkin sorumuza "Gördüğüm lüzum üzerine..." diyerek yanıt vermişti.
AÇIKLAMA YAPTI
Gazeteci Nevşin Mengü'ye konuşan Aslı Baykal, "Tek cümle söyleyeceğim. Parti artık benim görüşlerimi temsil etmiyor. Partide artık yerimin olmadığını görüyorum" dedi.
Baykal, kimseyle kişisel husumetinin olmadığını ifade etti.
Aslı Baykal ayrıca Deniz Baykal'ın da partiden istifa edeceği söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.
Deniz Baykal'ın da partiden istifa edeceği söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti— nevsin mengu (@nevsinmengu) November 2, 2022
KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRMİŞTİ
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, haziran ayında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "elektrik faturası ödememe" protestosuna tepki göstermişti.
Elektrik zamlarını protesto etmek için yaklaşık 2,5 aydır faturasını ödemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesilmişti. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla birlikte faturaları protesto eden CHP lideri, "Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" demişti. Aslı Baykal ise bunun üzerine isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Elektrik faturasını ödeyemeyene sahip çıkmak iktidara gelince elektrik fiyatlarını nasıl indireceğini anlatarak olmalı, sonuç getirmeyecek eylemlerle gündemi değiştirmek iktidara destek oluyor" ifadelerini kullanmıştı.
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