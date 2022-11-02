Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal: Babam CHP'den istifa etmeyi asla düşünmüyor
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın partiden istifa edeceği iddiaları üzerine konuşan oğlu Ataç Baykal, "Babam, kendisi CHP’den istifa etmeyi asla düşünmüyor" dedi. AKP Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan ise Deniz Baykal'ın Cumhur İttifakı'na katılacağına dair "kulis" bilgisi aldığını söyledi.
CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etmişti. Bu gelişmenin ardından Deniz Baykal'ın da istifa edeceği iddialarının çıkması üzerine oğlu Ataç Baykal'dan açıklama geldi.
Bizim TV’ye konuşan Ataç Baykal şunları söyledi:
"Babam ile konuştum. Aslı’nın CHP üyeliğinden istifasını kendisi ile konuşmadığını, hatta istifa ettikten sonra haber verdiğini söyledi. Aslı’nın istifası Deniz Baykal ve ailesini bağlayıcı bir görüşün sonucu alınmış bir karar değildir. Babam, kendisi CHP’den istifa etmeyi asla düşünmüyor, herkese de sakın istifa etmeyin diye telkinde bulunuyor. Aslı’nın istifası için babam, ‘Bana bu bildirildi, oturup konuşalım diye önceden sorulmadı’ dedi."
Ataç Baykal, "Ben Aslı’nın CHP üyesi bile olduğunu bilmiyordum. Bu tartışmalar üzerine üye olduğunu öğrendim. Devlet memuru olmasaydım ben bugün CHP’ye üye olurdum" dedi.
AKP'Lİ MECLİS ÜYESİ: CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILACAK
Öte yandan AKP Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan ise Deniz Baykal’la ilgili ilginç bir iddiada bulundu.
Burhan, Twitter hesabı üzerinden “Aldığım bir kulis” diyerek yaptığı paylaşımda “Milli ve yerli cephe genişliyor …Cumhur İttifakı'na Sn. Deniz Baykal da katılacak” ifadelerini kullandı.
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, hafta başında CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabından siyasi parti üyeliğini sonlandırdığına dair görseli paylaşan Baykal, istifasının nedenini Cumhuriyet'e, “Gördüğüm lüzum üzerine” diyerek açıklamıştı.
TV100’de yayımlanan “Taksim Meydanı” programında konuk olan gazeteci Şaban Sevinç de, Deniz Baykal’a yakın bir isimle görüştüğünü ve Baykal’ın da CHP’den istifa edebileceğini söylemişti.
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