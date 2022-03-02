CHP'den istifa etti, İYİ Parti'ye katıldı: Posbıyık'tan 'Fark etmez' açıklaması
Karadeniz Ereğli Belediye Meclis Üyesi Sertan Kuzu, CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katıldı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Bizden ayrıldı, İYİ Parti’ye gitti. Fark etmez" açıklaması yaptı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 2019 yerel seçimlerinde CHP’den Belediye Meclis Üyesi seçilen Sertan Kuzu, partisinden istifa etti.
Kdz. Ereğli Meclis Üyesi Sertan Kuzu, İYİ Parti’ye geçişini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
İYİ Parti rozetini parti genel merkezinde İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın taktığı Sertan Kuzu, "2017 yılında çok çetin mücadelelerle kurduğumuz İYİ Parti'ye Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Koray Bey'in takdirleriyle partimize geri döndüm Emeği geçen Kıymetli Büyüğüm Koray Aydın Bey'e ve İl Başkanı Yavuz Erkmen'e teşekkür ediyorum Allah Mahçup etmesin" ifadelerini kullandı.
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kuzu'nun İYİ Parti'ye katılması kararına ilişkin belediye meclisi toplantısında konuştu. "Çok spekülasyon yapılıyor ‘Halil Posbıyık gönderdi’ diye... Akla hayale gelmeyen çirkin laflar. Bizden, CHP’den ayrıldı, Millet İttifakı’nın diğer üyesi İyi Parti’ye gitti. Fark etmez" diyen Posbıyık, Kuzu'ya Sen nerede rahatsan oraya gidebilirsin" dediklerini belirttip şu ifadeleri kullandı:
"Rozet takmadan 1.5 saat evvel de Koray Bey aradı, ‘Başkanımdan izin almam gerek’ demiş, beyefendiliğini gösterdi. 'Allah yolunu açık etsin' dedim ve öyle oldu. Yani bir takım spekülasyonlar falan hepsi de değersiz. Bunun için bunu anlatmak zorunda kaldım. Şahsiyetlere pek girmem ama mecburen girdim bu konuya... Çünkü linç kampanyası var özellikle İYİ Parti’de… Halbuki; Sertan’ın burada hiçbir şeyi yoktur yani. Allah yolunu açık etsin, başarılar diliyorum.”
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