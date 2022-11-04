CHP'den istifa söylentilerinin ardından 'Deniz Baykal'ın evinde toplantı' iddiası
Geçen günlerde eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etmişti. Deniz Baykal'ın da partisinden istifa edeceği iddialarının ardından yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, geçen günlerde CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabından siyasi parti üyeliğini sonlandırdığına dair görseli paylaşan Baykal, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada istifasının nedenini "Gördüğüm lüzum üzerine" diyerek açıklamıştı.
BAYKAL'IN EVİNDE TOPLANTI İDDİASI
Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, tv100 kanalında yayımlanan Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programında Deniz Baykal'ın istifa iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Aslı Baykal’ın istifasından Deniz Baykal’ın haberinin olmadığı ve istifa ettikten bir gün sonra öğrendiğini ve bu kararı onaylamadığını aktaran Sevinç, Deniz Baykal'ın evinde bir toplantı düzenlendiğini aktardı.
Sevinç, "Deniz Baykal’ın kızının istifa etmesi ilginç. ‘Acaba Deniz Baykal da istifa edecek mi?’ sorusunu akıllara getirdi. Bazı CHP’liler ‘Babasının haberi ve onayı olmadan istifa etmez’ demişlerdi. Bana, bazı CHP’liler, ‘Aslı Baykal istifa ettiyse, Deniz Baykal da istifa edebilir; ederse şaşırmam’ demişti. Sonrasında edindiğim bilgiler Aslı Baykal’ın istifasından Deniz Baykal’ın haberinin olmadığı ve istifa ettikten bir gün sonra söylediğini öğrendik" dedi.
İSTİFA EDECEK Mİ?
Öte yandan Baykal'ın istifa etmeyi düşünmediğini aktaran Sevinç dikkat çeken bir ayrıntıyı da aktardı.
Baykal'ın evinde toplantı gerçekleştiğini söyleyen Sevinç, yine Baykal'ın "Ben Cumhuriyet Halk Partili olarak öleceğim" ifadelerini dile getirdi.
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