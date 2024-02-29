CHP'den İYİ Parti'ye geçmişti... Hüseyin Bayındır'ın adaylığı düşürüldü
CHP'nin Ankara İl Seçim Kurulu'na itirazı üzerine İYİ Parti'ye geçerek Mamak belediye başkan adayı olan Hüseyin Bayındır’ın adaylığı düşürüldü.
CHP'den Mamak Belediye Başkanlığına aday adayı olan Bayındır, CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçmiş ve İYİ Parti Mamak Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmişti. CHP'nin merkez yoklamasına katılan ve aday adaylığından istifa etmeyen Bayındır'ın adaylığı CHP'nin itirazı sonucu düşürüldü.
Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin itirazı üzerine İYİ Parti'nin Mamak Belediye Başkan Adayı Hüseyin Bayındır'ın adaylığının düşürülmesine karar verdi.
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