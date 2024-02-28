Süleyman Soylu'dan şaşırtan hareket! CHP standını ziyaret etti

AKP İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’nin Eyüpsultan Kemerburgaz'daki seçim standını ziyaret etti. Soylu, yaptığı paylaşıma “Gülüştük, ‘Oyunuzu bize verin’ dediler. Ben de ‘Oyumuz boşa gitmesin, Muradımıza gitsin’ dedim. Siyasetin nazireleri vardır. Hoşgörüleri için sağ olsunlar” notunu düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 11:16
Süleyman Soylu'dan şaşırtan hareket! CHP standını ziyaret etti
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İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde muhalefet mensuplarına sık sık “terörist” benzetmesi yapıp, ağır ithamlarda bulunan, “Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ‘CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin’ diye" açıklama yapan, bu açıklamasıyla çok sayıda şehit cenazesinde provokasyona yol açan AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’dan şaşırtan hamle geldi.

CHP’nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen’in seçim standına dün uğrayan eden Soylu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yüzlerin güldüğü fotoğraflara bir de not düşen Soylu, “Kemerburgaz’da CHP standını ziyaret ettik. Gülüştük, çünkü onlar oyumuza talip oldu. ‘Oyunuzu bize verin’ dediler. Ben de ‘Oyumuz boşa gitmesin, Muradımıza gitsin’ dedim. Siyasetin nazireleri vardır. Hoşgörüleri için sağ olsunlar” ifadelerini kullandı.



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