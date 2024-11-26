CHP'den kanun teklifi: 'Devlet yurdunda 3 öğün yemek ücretsiz verilsin'

Yayınlanma: 26.11.2024 - 13:39

Güncelleme: 26.11.2024 - 13:40

Meclis Başkanlığı'na kanun teklifi sunan CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "Öğrenciler devlet yurtlarında üç öğün ücretsiz ve dengeli bir biçimde beslenebilmeli" dedi.

Teklife göre, KYK yurtlarda öğrencilere ücretsiz olarak günde üç öğün yemek verilecek, yemek öğünlerinin besin içeriği ve porsiyon miktarı öğrencilerin gereksinimi göz önünde bulundurularak, günlük sağlıklı beslenebilecekleri miktar ve besin içeriğinde olacak.

'ÖĞRENCİDEN YEMEK İÇİN PARA ALINMASI DOĞRU DEĞİL'

Teklife ilişkin yazılı açıklama yapan Demir, şu ifadeleri kullandı:

''Şu an KYK Yurtlarında sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olmak üzere iki öğün veriliyor. Ancak bu beslenme yardımının belirli bir sınırı var. Beslenme yardımı, sabah kahvaltısı için 55 lira, akşam yemeği için 110 lira olmak üzere toplam 165 lira olarak uygulanıyor.

Örneğin bir öğrenci sabah kahvaltısında 80 liralık bir yemek aldığı takdirde, 55 lira olan beslenme yardımını aştığı için cebinden 25 lira ödemek zorunda. Güncel olarak KYK yurtlarında öğrencilerin beslenme giderlerinin tamamı ne yazık ki karşılanmıyor. Biz bu durumun değişmesini istiyoruz. KYK yurtlarında öğrencilerin yiyeceği iki öğün yemekten para almak doğru değil.''