‘O günler uzak değil’ notuyla paylaştı: Ekrem İmamoğlu’ndan ‘asla kabul edemeyiz’ mesajı

Yayınlanma: 24.04.2025 - 20:42

Güncelleme: 24.04.2025 - 20:57

Tutuklu bulunan İBB ve TBB Başkanı, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

İmamoğlu’nun ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ notuyla paylaştığı mesajın tam metni şu şekilde:

“Aziz Milletim,

Tarihimizin kutlu günlerinden birinin yıl dönümünü dün milletçe kutladık. Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare edip Cumhuriyetimizi kuran Gazi Meclisimiz ilk kez 105 sene önce, 23 Nisan 1920’de Ankara’da toplanmıştı. Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı ve Cumhuriyetimizin banisi aziz Atatürk ve silah arkadaşları son vatanımız Anadolu’yu savunmak için verdikleri çetin askeri mücadeleyi Milli Meclisle, ondan aldıkları güç ve ilhamla gerçekleştirdiler. Kurtuluş Savaşı’nın o en zor günlerinde bile “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesinden şaşmadılar, sapmadılar.

Meclisimizin açıldığı günden 105 sene sonra egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesini hazmedememiş bir avuç insanla karşı karşıyayız. Milletin oylarıyla seçilmiş vekillerin dokunulmazlıkları kaldırılıyor, belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine belediye meclislerinden seçim yapmak yerine kayyumlar atanıyor, seçilmişler düşman hukuku uygulanarak hapsediliyor. Son olarak 19 Mart’ta İstanbulluların helal oylarıyla seçilen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’la beraber görevlerimizden alınıp, hapsedildik.

Sevgili Vatandaşlarım,

“Milletin iradesi her şeyin üstündedir, vesayetle mücadele etmeye geldik” diyerek iktidara gelenler bugün cezaevlerimizi seçilmişlerle doldurmuş durumdadır. Tutulduğumuz Silivri Cezaevi’ne 180 km uzaklıktaki Edirne Cezaevi’nde HDP’nin önceki eş başkanlarından Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı yatıyor. Ailelerinden, çocuklarından, sevdiklerinden uzakta, hapisteler. Hem de senelerdir. Depremde yıkılan Hatay’ın oylarıyla milletvekili olarak Meclise gönderdiği, Soma davasının avukatı Can Atalay bizimle birlikte Silivri Cezaevi’nde. Üstelik de Anayasa Mahkemesi kararıyla vekilliği tescil edilmiş olmasına rağmen. Hepsinin suçu aynı: İktidara muhalif olmak.

Millet seçmiş meclise göndermiş, belediye başkanı yapmış ama iktidar cezaevine koymuş. Memleketimde manzarayı umumiye maalesef bu. Ülkemiz, milletin oylarına hürmet etmeyen, muhaliflerini hapsederek ömrünü uzatmak isteyen, gözünü koltuk hırsı bürümüş bir iktidar tarafından yönetiliyor.

Ulusça “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” dedikten tam 105 sene sonra maruz kaldığımız bu manzarayı asla kabul edemeyiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesinden ilham ve güç alarak Kurtuluş Savaşı veren bir milletin bu vaziyete tahammül etmesi, müsamaha göstermesi mümkün değildir.

Aziz Milletim,

Milletin kayıtsız şartsız egemenliğini tam manasıyla yeniden tesis edeceğimiz günler uzak değil. Tüm gücümüzle bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Seçilmişlerin hapishanelerde eziyet çekmediği, görevlerinin başında millete hizmet ettiği bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğimize inancım tamdır.

Millet Büyüktür.

24.04.2025”