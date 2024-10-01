CHP’den Meclis açılışı için vekillere Erdoğan talimatı: ‘Ayağa kalkılacak, alkışlanmayacak’

Yayınlanma: 01.10.2024 - 14:52

Güncelleme: 01.10.2024 - 14:59

CHP yönetimi Meclis’in açılışı öncesi milletvekillerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM Genel Kurulu Salonu’na girişinde ayağa kalkmaları ancak alkışlamamaları için mesaj gönderdi.

Yeni yönetimiyle ilk defa yasama yılı açılışını gerçekleştirecek CHP, bu dönem öncekilerin aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince oturarak protesto etmeyecek.

Bunun yerine parti yönetiminden milletvekillerine ayağa kalkmaları ancak Erdoğan’ı alkışlamamaları yönünde mesaj gittiği öğrenildi.

Bazı vekillerin ise bu mesaja karşı tepki gösterdiği ve açılış sırasında kuliste bekleyeceği belirtildi.