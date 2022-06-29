CHP'den Melih Gökçek'e 'jelibon' yanıtı
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu'nun "Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı" paylaşımını gerçek sandı. Olay sosyal medyada gündem olurken; CHP'den yanıt gecikmedi.
Adıyaman'da 'jelibon rezervi' bulunduğuna dair yapılan bir paylaşımı gerçek sanarak, canlı yayında anlatan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyada gündem oldu.
Gökçek, Sözcü Gazetesi Yazarı Murat Muratoğlu’nun, 28 Haziran 2022 günü yeni petrol rezervi keşfi açıklamalarına göndermede bulunarak Twitter'da yaptığı “Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…” şeklindeki paylaşımı gerçek sandı.
"ÇOCUKLAR YER YA..."
Ankara Masası TV’de Fatih Atik’in konuğu olan Melih Gökçek, petrol rezervi keşiflerine dair yorumda bulunurken 6 milyar dolarlık jelibon rezervinin keşfedildiğini anlattı:
“Araştırmış bulmuş ve kapatmışlar. Buralarda petrol olduğu ortaya çıkıyor. Bugüne kadar bunları araştırtmamışlar bile. Şimdi hepsini teker teker buluyor. Sadece Adana’da bulduğu 1 milyar. Adana’da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama gelmiyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya baktım. [Fake falan olmasın başkanım?] Hayır fake değil. Resmî şey. Arka arkaya bulunuyor.”
CHP'DEN YANIT GELDİ
Gökçek'in açıklamalarının kısa sürede gündem olmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) resmi Twitter hesabından, konuya ilişkin bir paylaşım yapıldı.
Ankapark ve 128 milyar doların hatırlatıldığı mesajda, şu ifadeler yer aldı:
"Toprak üstünde memleketin bereketini kaçıranlar, toprak altında 6 milyar dolarlık #jelibon yalanları satıyor. Ankara halkının cebinden Ankapark'a gömdüğünüz 800 milyon doların da buhar olan 128 milyar doların da hesabını sormaya geliyoruz. #GeliyorGelmekteOlan"
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