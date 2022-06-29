Melih Gökçek 'jelibon rezervi'ni gerçek sandı

29 Haziran 2022 Çarşamba, 00:48

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Karadeniz'de doğalgaz 'müjde'lerine bir yenisini daha katması ve son olarak açıkladığı "Adana'da petrol" rezervi bulunduğuna dair açıklamaları sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Son olarak Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, yeni açıklanan 'müjde'ye göndermede bulunarak “Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı…” paylaşımı yaptı ve büyük ilgi gördü.

Adana'da bulunan petrolden sonra,

Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı... — Murat Muratoglu (@sozcumuratoglu) June 28, 2022

"NE DEMEK JELİBON BİLMİYORUM, AMA RESMİ ŞEY"

Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan eski Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek de, Muratoğlu'nun bu paylaşımını ciddiye aldı.

Ankara Masası TV yayınına katılan Gökçek, Muratoğlu'nun "6 milyar dolarlık jelibon rezervi" paylaşımını şu sözlerle anlattı: