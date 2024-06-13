CHP Sözcüsü Yücel'den Semih Yalçın ve Ulvi Yönter'e sert tepki: 'MHP'nin sırtında yük, yüz karası iki isim...'

Yayınlanma: 13.06.2024 - 19:37

Güncelleme: 13.06.2024 - 19:38

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Özgür Özel hakkında paylaşımlarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'e seslendi.

Yönter ve Yalçın'ı kastederek, CHP lideri Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmelerini "gözden düşen sevgili edasıyla takip edip, duygusal ve hamasi açıklamalar yaptıklarını" söyleyen Yücel, genel başkan yardımcıları için "Milliyetçi Hareket Partisi’nin sırtında yük, yüz karası iki isim" ifadelerini kullandı.

"KİRLİ, KARANLIK VE GEREKSİZSİNİZ..."

Deniz Yücel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milliyetçi Hareket Partisi’nin sırtında yük, yüz karası iki isim… Herkesin yaka silktiği… Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e ve partimize dil uzatarak siyaset sahnesinde tutunmaya çalışmaktan başka becerileri yok! Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile görüşmelerini, gözden düşen sevgili edasıyla takip edip, duygusal ve hamasi açıklamalar yapan, Sinan Ateş davasının ucunun kendilerine dokunacağından korkan, korktukça saçmayalan insanlarsınız! Kirli, karanlık ve gereksizsiniz…"