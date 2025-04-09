CHP’den ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi: Yurttaşlar toplanmaya başladı!
CHP, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' sloganıyla düzenlenecek mitinglerin ilkini bu akşam kayyum atanan Şişli'de düzenleniyor. Geniş ‘güvenlik önlemleri’ alınırken, yurttaşlar Şişli Belediyesi'nin önünde miting için toplandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan seçildiği olağanüstü kurultayda yaptığı konuşmada, her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde miting yapacaklarını duyurmuştu.
"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenecek mitinglerin ilkini bu akşam kayyum atanan Şişli'de düzenleniyor.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, büyük buluşmanın saat 20.30'da Şişli Belediyesi önünde yapılacağını duyurmuştu.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimiz, iradesine ve helal oylarıyla seçtiği başkanlarına sahip çıkıyor. Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel ile Şişli’deyiz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadelerini kullanmıştı.
CHP tarafından Şişli Belediyesi önünde yapılacak olan miting öncesi belediye binası önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Yurttaşlar ise dört bir koldan belediyeye doğru yürüyüşe geçti. Şişli Belediyesi'nin önünde yurttaşlar toplandı.
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