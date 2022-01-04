CHP'den operasyonlara hazırlık: Belediye Hukuk Komisyonu kuruldu

04 Ocak 2022 Salı, 15:42

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kayseri’de iki hafta önce düzenledikleri Belediye Başkanları Çalıştayı'nda, CHP'li belediyelere yönelik yeni soruşturma girişimleri olabileceğinin gündeme geldiğini, bu yönde aldıkları duyumları değerlendirdiklerini belirtti.

19 Aralık’ta açıkladıkları çalıştay sonuç bildirgesinde de bu duruma vurgu yaptıklarını bildiren Torun, "Bunun üzerinden bir hafta geçtikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik özel teftiş başlatıldı" dedi.

"KAYGILARIMIZ GERÇEK OLDU"

"Kaygılarımızın gerçeğe dönüştüğünü gördük" diyen Seyit Torun, bunun ardından yeni bir adım atarak parti içinde "Belediye Hukuk Komisyonu" kurduklarını aktardı. Torun, komisyonda, bazı genel başkan yardımcıları, hukukçu milletvekilleri, belediye mevzuatına hakim avukatların yer aldığını söyledi. Komisyonu yarın için toplantıyla çağırdıklarını ifade eden Torun, "Bu toplantımızda, belediyelerimize yönelik haksız ve hukuksuz girişimleri değerlendireceğiz, atacağımız adımları belirleyeceğiz." diye konuştu.

Torun, şunları kaydetti:

"Geçmişte belediyelerimize bir yazı gönderilmiş ve belediyelerimiz polis baskını, soruşturma, inceleme gibi durumlarda hangi adımların atılması gerektiği yönünde bilgilendirilmişti. Şimdi, maddeler halindeki bu metnimizi güncelleyerek yeniden belediye başkanlarımıza ileteceğiz. Bu baskıların önümüzdeki süreçte daha da artacağını biliyoruz. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, hukuksuzluğa karşı duracağız, belediyelerimizin hakkını hukukunu sonuna kadar savunacağız."