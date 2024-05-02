CHP'den 'Özgür Özel niye Taksim'e yürümedi' sorusuna yanıt

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 1 Mayıs’ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Taksim’e yürümemesiyle ilgili “Sendikalar görüşmeler sonucunda Taksim’de polisle karşı karşıya gelmemek konusunda bir tavır göstermiştir. Bizim o noktadan sonra, bu yürüyüşün asıl sahiplerine saygı duymaktan başka bir seçeneğimiz yoktur” dedi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 02.05.2024 - 14:29
CHP'den 'Özgür Özel niye Taksim'e yürümedi' sorusuna yanıt
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

CHP lideri Özgür Özel’in 1 Mayıs’ta neden Taksim Meydanı’na yürümediği sorulan Emir, “İlk kararlılığımız Saraçhane’de toplanıp hep birlikte Taksim Meydanı’na girmek yönündeydi. Bunun olabilmesi için de her seviyede çaba gösterilmiştir. Özellikle İçişleri Bakanı ile bir diplomasi yürütülmüştür. Ancak İçişleri Bakanı, Saray’dan aldığı talimatlar doğrultusunda anayasa tanımaz bir biçimde bu girişimlerimize karşı durmuştur” dedi.

“SAYGI DUYMAKTAN BAŞKA BİR SEÇENEĞİMİZ YOKTUR”

Emir, “Bu toplantıyı düzenleyen komitenin üyeleri; DİSK, KESK, TTB, TMMOB, TDHB; görüşmeler sonucunda Taksim’de polisle karşı karşıya gelmemek konusunda bir tavır göstermiştir. Bizim o noktadan sonra, bu yürüyüşün asıl sahiplerine saygı duymaktan başka bir seçeneğimiz yoktur. Son sendika alandan ayrılana kadar CHP’liler Saraçhane’de kalmıştır” diye konuştu.

“İLK SEÇİMLERİ KAZANAN PARTİ OLARAK TAKSİM’İ AÇACAĞIZ”

İktidar olduklarında Taksim’i işçilere açacaklarını vurgulayan Emir, “CHP tabii ki Taksim’in işçilere açılması için her türlü kararlılığı göstermiştir. Ama polisle çatışan bir görüntünün içine girmek istememiştir. Kimseyi de bunun parçası yapmamıştır. Önümüzdeki ilk genel seçimleri kazanan parti olarak Taksim’i işçilere açacağız” diye konuştu.


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