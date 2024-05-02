Ece Üner'den 1 Mayıs'ta Taksim yasağına canlı yayında büyük tepki: 'Şizofren oldum bu ülkede!'

Ünlü sunucusu Ece Üner, dün İstanbul’da yaşanan 1 Mayıs olayları sonrasında AKP hükümetini sert eleştirdi. Üner; “Hangisi sizsiniz?” diyerek “Ben bu ülkede şizofren oldum” yorumunda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 12:44
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1 Mayıs İşçi Bayramı, önceki gün İstanbul’da büyük olaylara sahne oldu.

AKP’nin ‘Taksim’ korkusu bu yıl da sürdü, kent genelinde neredeyse gayriresmi OHAL ilan edildi. Ulaşım durma noktasına geldi. Öte yandan İstanbul’da çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ECE ÜNER'İN TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

Sözcü TV’de Ece Üner, dün İstanbul’da yaşanan 1 Mayıs kaosu sebebiyle AKP hükümetini sert şekilde eleştirdi.

Üner, şöyle konuştu:

"Hangisi sizsiniz? Cumhuriyet düşmanları Filistin’i bahane edip şeriat çağrısı yapsın diye miting alanı bile olmayan Galata Köprüsü sonuna kadar açılıyor; Taksim işçi ve emekçiye kapalı. Taksim’de Suriyelilere bayraklarıyla kutlama yapmak serbestti, kendi vatandaşımıza işçi bayramını kutlamak yasak. Bozdoğan Kemeri düşman işgalinden korunur gibi halktan korunurken; sınırlardan milyonlarca kaçak ve potansiyel suçluların geçişi serbest. Taksim’in sınırları ülkenin sınırlarından daha iyi korunuyor izlenimi veriyorsunuz. Hangisi sizsiniz? Özgürlükçü anayasa isteyen mi, bugün İstanbul’u koca bir hapishaneye çeviren mi? Bana yasal, sana yasak. Hakikaten ben kendi adıma şizofren oldum bu ülkede onu söyleyeyim."

 


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