CHP 70 yıldır ülkeyi çökerten ekonomi politikaların parçası olamaz

08 Ağustos 2023 Salı

Temel soru: Türkiye’nin, AKP, İYİ (MHP) veya nevzuhur diğer küçük sağ-liberal partilere benzeyecek bir CHP’ye mi ihtiyacı var, yoksa ulusu geleceğe refaha esenliğe güvenliğe huzura hak ve ifade özgürlüğüne, sosyal adalete, daha çok eşitliğe, kadınları öne taşıyacak bir CHP’ye mi...

Türkiye 70 yıldır sağ partilerce yönetiliyor. Türkiye’yi bataktan hiçbiri kurtaramadı, 20 kez iflas ve İMF yönetimi. Şimdi de AKP’nin İMF yönetimi altında ülke ve 2024- 2025 milletin anasının son derece ağlayacağı bir döneme girecek yerel seçimler sonrası. Bugünleri mum gibi arayacağız.

DP/Menderes-Celal Bayar, kendilerine iktidar yolunu açan CHP’nin demokrasiye- parlamenter rejime geçme kararından sonra iktidarı hazmedemedi ve ülkeyi askeri darbenin eşiğine taşıdı. Tek parti döneminin iyi yönlerini değil en kötü yönlerini aldı, ekonomi anlayışı, ulusun kendine güvenmesi gibi kazanımlarımızın hepsini çöpe attı.

‘Yarın hilafeti ilan...’

AKP tüm sağ partiler arasında Cumhuriyete özgürlüklere demokrasiye en düşman, Kurtuluş Savaşı ve öncesinin hilafetçisi, Atatürk ve arkadaşlarına en düşman parti çıktı. “Büyük ekonomistleri” ülkeye tarihin en karanlık dönemini yaşatıyor, pek çok bakımdan.

70 yıllık süreç, ulusu sağın diplerine çekti, cehalet katlandı, kitleleri birey değil biat eden, çıkar peşinde koşan, iktidara hortum takan kitlelere dönüştürdü; yolsuzluğun alıp başını gittiği, ulusun yoksullaştığı, orta sınıfın iyice ezildiği ve iktidarın tüm elemanlarınca muazzam zenginleştiği bir ülke olduk. Ulusu ellerinden gelse toptan tarikatların, cemaatlerin boyunduruğuna terk edecekler.

Atatürk “Yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz” demişti ya, bu hadsizler de neredeyse “Yarın hilafet ilan edeceğiz” noktasına geliyor.

‘Milli ekonomi’ yalanını bile...

Bugün iktidardaki, sağcı ve dinci, dinci-Türkçü iktidar ortakları ve parçalarının ülkeye vereceği ve CHP’nin onlardan, liberal ekonomiden de öğreneceği bir şey yok. Seçim kampanyası sırasında Atatürk döneminin ekonomi politikasının p’si yoktu.

Bugüne kadar milli ekonomi yalan silahını bile AKP’nin elinden alabilecek bir başarı gösteremediler. Adamlar ülkeyi dibine kadar batırdı, borç 600 milyar dolara doğru tırmanıyor, sanayileşme politikası yerinde sayıyor, işleri güçleri almak satmak ve para kazanmak olan tüccar kafasını bile teşhir edemediler. Ama “milli ekonomi” palavrası doruk noktada!

Dışarıdan durmadan borç para ve sanayici dileniyorlar. Tüm eski sağcı ve yeni dinci sağcı iktidarların hiçbiri “döviz üreten ekonomi” kuramadı. Durmadan döviz yiyen ekonomi canavarı yarattılar.

Yalana esir alınan ulus

Ve durmadan milli ekonomi yalanına ulusu esir aldılar.

CHP bunu kıramadı, çünkü gerçekten nasıl ekonomik kalkınmayı gerçekleştirebileceği konusunda somut ulusal bir fikri yoktu. Dışarıdan yabancı sermaye getirmeye odaklanıldı. Evet, teknoloji, yüksek teknoloji, Chip vb. gibi, çok da somuta dayanmayan yerli yerine oturmayan cılız politikalar seslendirilmedi değil.

Ülkeyi kendi gücüyle, iradesiyle, parasıyla ayağa kaldıracak bir baskın ekonomi politika önerisi duymadık...

Oysa iyi çalışılsaydı, CHP burada büyük fark atar ve güven verirdi. Fakat partiye egemen muhafazakâr görüş, ağırlıklı olarak çıkışı-kurtuluşu liberal ekonomi ve dünya görüşünde arıyordu.

Soruyorum CHP’ye

Ulusu cehalet kıskacından kurtarmak için ne sunacaksınız...

Ulusu tarikat cemaat kıskacından kurtarmak için? Cemaatler durmadan kuyunuzu kazıyor, sizi yerden yere vuruyor, siz ise aman sağcıları dincileri küstürürüz diye korkudan dilinizi yutuyorsunuz... Tek oy kopartamayacağınızı bilmenize rağmen... Yeni dönemde, ulusa bir devrimci sunuşunuz olacak mı?

AKP, devleti ve toplumu din sahtekârlığının kıskacı içine alarak gerekirse hilafet koşullarını yaratıyor... Kuruluş’un devrimci partisi olarak söyleyecek bir sözünüz var mı...

Anayasa, demokrasi gibi üst yapıya ilişkin halk anlamaz diye önemsizleştirilen kavramları halka anlatmanın yolunu yordamını bulmayı düşünüyor musunuz?

Evet gericilik saldıracaktır, her türlü kepazeliği rezilliği yapacaktır; bunlara yanıt vermek becerisini gösterecek misiniz, yoksa aman üstümüze gelmeyin diye uzlaşacak mısınız...

CHP muhafazakâr kimlik yapısıyla, sadece çökertilen bir ulus ve ülkenin parçası olur.

Titreyin ve devrimci geçmişinizi anımsayın..

