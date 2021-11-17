CHP'den patronlara yeşil pasaport teklifi

17 Kasım 2021 Çarşamba, 13:32

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, iş insanlarına yeşil pasaport verilmesi için kanun teklifi verdiklerini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adıgüzel, "Pek çok ülkeye vizesiz gidilebilmesi için hususi yani yeşil pasaport hakkının genişletilmesi için kanun teklifi verdik. Bundaki amacımız yurt dışına işi gereği çıkması gereken, ihracat yapan, ülkeye döviz getiren iş insanlarının önünü açmak için. Sektörü ne olursa olsun 50 ve üzeri çalışanı bulunan tüm iş insanlarına bu hakkın tanınmasını istiyoruz. Ayrıca turizm ülkemizin net döviz girdisi olan sektörlerinden biridir. Bu alanda ise büyüklüğü ne olursa olsun iş insanlarının da kolaylıkla yurt dışına seyahat edebilmesi için yeşil pasaport alması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİ OLANLAR YURT İÇİNDE BİLE TATİL YAPAMIYORLAR"

"Öte yandan üst dereceli devlet memurluğundan emekli olup şu anda yeşil pasaport sahibi olan birçok yurttaşımız ise mevcut ekonomik koşullarda emekli maaşları ile bırakın yurt dışına çıkmayı, yurt içinde tatil yapamıyor. Hatta bu ekonomik koşullarda ayın sonunu dahi zor getiriyor. Emekliye ne kadar maaş veriyorsun ki yeşil pasaportunu alıp yurtdışına çıksın. Türkiye’de bu hakka sahip olan vatandaşlarımızın çoğunun henüz bir defa dahi yurt dışına çıkma imkânı bulamadığını duyuyoruz biliyoruz" diyen Adıgüzel, "Bu konuyla ilgili tam sayısal tespit amacıyla Türkiye’de kaç kişinin yeşil pasaport hakkına sahip olduğu ve kaçının bu hakkı kullandığına dair sorumuzu da Meclis Başkanlığı’na ilettik. Cevap verme lütfunda bulunurlarsa dediğimizin gerçekliği ortaya çıkacaktır. En azından yurt dışına çıkma imkanı bulunan iş insanlarına kolaylaştırıcı olarak bu hakkın verilmesi amacıyla bu teklifi verdik" diye konuştu.



