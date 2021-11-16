CHP Genel Merkezi’nden ‘helalleşme’ açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'helalleşme' mesajının ardından başlayan tartışmalara CHP Genel Merkezi’nden yanıt geldi. Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, yaptığı açıklamada, “Helalleşme ayrı hesaplaşma ayrı” dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme yolculuğuna çıkıyorum’ şeklinde açıklaması gündeme oturdu. Kılıçdaroğlu’nun bu yöndeki açıklamasını olumlu ve olumsuz bulanlar olurken, başlayan tartışmaya CHP Genel Merkezi’nden açıklama geldi.
Söz konusu tartışmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile görüşen Halk TV yazarı Fikret Bila, “Helalleşme ayrı hesaplaşma ayrı” yanıtını aldı.
“Bu tepkiler karşısında CHP ne diyor?” diye soran Bila, CHP’li Erkek ile görüşmesini şöyle aktardı:
“Helalleşme ayrı, hesaplaşma ayrı”
Örneğin bu yanıtı veren isimlerden Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “helalleşme ayrı hesaplaşma ayrı” yaklaşımını açmasını istediğimde şu yanıtı verdi:
“Sayın Genel Başkanımızın helalleşme yolculuğundan söz etmesi bir barış çağrısıdır. Toplumun her kesimi acılar yaşadı. Her kesimin yaraları var. Başkalarının acılarını hissetmezsek onları anlayamayız. Türkiye’nin barışa, birlikteliğe ihtiyacı var. İktidar 20 yıldır bu toplumu kutuplaştırıyor. İnanç farkından etnik aidiyet fakından kutuplaştırıyor. Ötekileştiriyor. Düşmanlaştırıyor. Farklılıklar üzerinden toplumu bölüyor. Halk artık bundan bıktı. Biz ise kucaklaşmayı, barışı sağlamayı, 83 milyon bir arada yaşamayı hedefliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu’nun sık sık vurguladığı gibi biz CHP olarak farklılıkları zenginliğimiz olarak görüyoruz ve barış içinde bir arada yaşamak istiyoruz. Bunun için geçmişi deşmek, yaraları kanatmak değil gelecek için toplumsal barışı kurmak istiyoruz. Bu ülkede her kesim acılar yaşadı, yaralandı. Aleviler, Kürtler, Romanlar, emekçiler, yoksullar hemen her kesimin acısı, yarası var. Biz bu gerçeklerle yüzleşmek, bizim de hatamız varsa onu kabullenmek ve barışı sağlamak istiyoruz. Toplumsal kesimlerle helalleşmek bu anlamdadır. Yoksa iktidarla, Saray’la helalleşmek diye bir konu yok.”
Hesaplaşma boyutuna gelince…
CHP yönetimine göre toplumsal kesimlerle yaraları sarmak için helalleşmek, iktidarın yanlışlarını sorgulamamak, hukuk dışı iş ve işlemleri nedeniyle hesap sormamak anlamına gelmiyor.
Erkek, iktidar değişikliğinde hukuk dışı, suç oluşturan tüm işlemlerin sorgulanacağını, sorumlularından hesap sorulacağını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:
"Hesap sorma, hesaplaşma konusu elbet ayrı. Usulsüzlük, yolsuzluk yapan ihaleye fesat karıştıran, kamu kayaklarını kullanırken kamu zararı yaratan herkes elbette sorgulanacak, hesap sorulacak. Meclis’te araştırma komisyonları kuracağız. Sayıştay raporlarının hepsi Meclis’e gelecek. Denetim organları görevini yapacaklar. Kamu zararları elbette tahsil edilecek. Konusu suç olan eylem ve işlemler yargıya taşınacak. Bürokraside sadece aldığı emri uygulayanlar sorumlu olacak da, o emri veren bakan da cumhurbaşkanı da sorumlu olmayacak mı? Elbette olacak. Yapılan yolsuzluklar, usulsüzlükler, hukuk dışı işlemler, işlenen suçlar kimsenin yanına kâr kalmayacak.
CHP’nin helalleşme ile hesaplaşma arasındaki ayırımı iyi anlatması gerekiyor.
İktidar değişikliği beklentisinin çok yükseldiği bu dönemde, CHP’nin “geçmişe sünger çekip, iktidarla helalleşeceği” izlenimi yaratması, başta ezilenler, geçinemeyen emekçiler, işsizler, insan haklarını arayan kadınlar, hukuksuz yere yıllarca cezaevinde bırakılmış, dövülmüş, cezaevinde veya dışarıda öldürülmüş, suikaste, faili meçhule kurban gitmiş insanların yakınları, işkence görmüş öğrenciler, gazeteciler, aydınlar, siyasetçiler açısından umut kırıcı olabilir. Bu nedenle CHP’nin kiminle helalleşip kiminle hesaplaşacağını çok iyi açıklaması gerekir."
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