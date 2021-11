CHP Genel Merkezi’nden ‘helalleşme’ açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme yolculuğuna çıkıyorum’ şeklinde açıklaması gündeme oturdu. Kılıçdaroğlu’nun bu yöndeki açıklamasını olumlu ve olumsuz bulanlar olurken, başlayan tartışmaya CHP Genel Merkezi’nden açıklama geldi.

Söz konusu tartışmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile görüşen Halk TV yazarı Fikret Bila, “Helalleşme ayrı hesaplaşma ayrı” yanıtını aldı.

“Bu tepkiler karşısında CHP ne diyor?” diye soran Bila, CHP’li Erkek ile görüşmesini şöyle aktardı:

Örneğin bu yanıtı veren isimlerden Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “helalleşme ayrı hesaplaşma ayrı” yaklaşımını açmasını istediğimde şu yanıtı verdi:

“Sayın Genel Başkanımızın helalleşme yolculuğundan söz etmesi bir barış çağrısıdır. Toplumun her kesimi acılar yaşadı. Her kesimin yaraları var. Başkalarının acılarını hissetmezsek onları anlayamayız. Türkiye’nin barışa, birlikteliğe ihtiyacı var. İktidar 20 yıldır bu toplumu kutuplaştırıyor. İnanç farkından etnik aidiyet fakından kutuplaştırıyor. Ötekileştiriyor. Düşmanlaştırıyor. Farklılıklar üzerinden toplumu bölüyor. Halk artık bundan bıktı. Biz ise kucaklaşmayı, barışı sağlamayı, 83 milyon bir arada yaşamayı hedefliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu’nun sık sık vurguladığı gibi biz CHP olarak farklılıkları zenginliğimiz olarak görüyoruz ve barış içinde bir arada yaşamak istiyoruz. Bunun için geçmişi deşmek, yaraları kanatmak değil gelecek için toplumsal barışı kurmak istiyoruz. Bu ülkede her kesim acılar yaşadı, yaralandı. Aleviler, Kürtler, Romanlar, emekçiler, yoksullar hemen her kesimin acısı, yarası var. Biz bu gerçeklerle yüzleşmek, bizim de hatamız varsa onu kabullenmek ve barışı sağlamak istiyoruz. Toplumsal kesimlerle helalleşmek bu anlamdadır. Yoksa iktidarla, Saray’la helalleşmek diye bir konu yok.”