CHP'den sansür ve yasaklar hakkında suç duyurusu: Siyasi saiklerle alınmış bir karar

Yayınlanma: 08.08.2024 - 15:49

Güncelleme: 08.08.2024 - 15:49

CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı, AKP'nin Anayasa'ya aykırı ve hukuk dışı yasaklamaları ile sansür uygulamalarının son örneklerinden biri olan İnstagram'ın erişime engellenmesi üzerine, bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ile belirlenecek diğer kişiler hakkında, "Görevi kötüye kullanma" ve "Haberleşmenin engellenmesi" suçlarından suç duyurusunda bulundu.

"CUMHURİYETİMİZ, ÖZGÜR VATANDAŞ OLMA İMKANI SUNMUŞTUR"

Suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunmadan önce Gençlik Kolları üyeleri ve avukatlarıyla birlikte adliye önünde basın açıklaması yapan İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, "Yüzüncü yılını geride bıraktığımız ve yaşatmaktan onur duyduğumuz şanlı cumhuriyetimiz, kuruluş ilkeleri ve devrimleri ile herkese eşit yurttaş, özgür vatandaş olma imkanını sunmuştur. Sadece bir yönetim şekli olmakla yetinmemiş, bütün bir halk için özgürlük umudu olmuştur. Cumhuriyetimize sadık kalarak bu umuda tutunan halkımız da işçisiyle, köylüsüyle, öğrencisiyle, emeklisiyle özgürlüklerini korumak ve büyütmek için nice mücadeleler vermiştir. Büyük Haziran Yürüyüşü’nden 1977 1 Mayıs'ına, Tekel Direnişi'nden şanlı Gezi Direnişi'ne kadar 100 yıllık tarihimizin her anına imzasını atmış halkımızı bir bütün olarak saygıyla selamlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"22 YIL ÖNCE ÖZGÜRLÜK NARALARI ATARAK İKTİDARA GELDİLER"

Kara, "12 Mart ve 12 Eylül faşist cuntalarının müdaheleleri ile saldırıya uğrayan özgürlüklerimiz, varlığını Kenan Evren iktidarının temeli üzerine kurmuş olan AKP iktidarında tamamen yok edilmeye çalışılmaktadır" sözleriyle devam ettirdiği açıklamasında, "22 yıl önce özgürlük naraları atarak iktidara gelenler, başını ve sonunu düşünmeden aldıkları keyfi kararlar ile başta gençler olmak üzere halkımızı tek tipleştirmeye çalışmakta, itiraz eden herkesi düşmanlaştırmaktadırlar. Oysa AKP iktidarının düşmanlaştırdığı bu insanlar halkın kendisi, tahammül edemediği bu itirazlar ise bir halkın sesidir" diye konuştu.

"PİYON OLARAK KULLANILAN BÜROKRATLAR"

İnstagram'ın erişime engellenmesi kararının, BTK bürokratları tarafından hiçbir mahkeme kararına ve haklı gerekçeye dayanmadan alındığını belirten Erdem Kara, bunun keyfi bir uygulama olduğunu kaydetti. AKP'nin daha önce Wikipedia, Ekşi Sözlük ve YouTube'u da yasakladığını hatırlatan Kara, AKP'nin bu örneklerde olduğu gibi, kontrol edemediği ve tahakkümü altına alamadığı bir alanı daha "piyon" olarak kullandığı bürokratları aracılığıyla kanuna aykırı şekilde engellediğini ifade etti.

"ANAYASAMIZA KARŞI BİR SUÇ"

BTK'da görev alan bürokratların, bu karar ile Anayasa'yı keyfi şekilde yok saydıklarını kaydeden Erdem Kara, "Bu uygulama bir suçtur. Yeni anayasa yapmak isteyenler, kendi hazırladıkları anayasaya dahi uymayarak suç işlemiş, BTK bürokratlarını da bu suça direkt olarak ortak etmiştir. Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Örgütleri olarak anayasamıza açık şekilde karşı olan, halkımızın haber alma ve iletişim haklarını kısıtlayan, milyonlarca insanımızın sosyalleşmesini ve dünyaya açılmasını engelleyen, milyonlarca liralık hacme sahip ticari faaliyetleri durduran bu suçu asla kabul etmiyoruz" dedi.

"AKP HEGEMONYASINA GİRMİŞ BİLE OLSA..."

Kara, açıklamasının devamında, "Bugün burada olma nedenimiz de bu suça karşı bir kez daha itiraz ederek halkımızın sesi olmak ve hukuki süreçleri başlatmak adına suç duyurusunda bulunmaktır. Bizler, AKP hegemonyasına girmiş dahi olsa yargı organlarında görevini layıkıyla yerine getirmek için emek veren, anayasaya bağlı savcılar olduğunu biliyoruz. Bu uygulamaya karşı, cübbesine düğme dikmeyi reddetmiş tüm savcıları göreve davet ediyoruz" diye konuştu.

"SİYASİ SAİKLERLE YAPILDI"

İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, açıklamanın ardından başkan yardımcıları ve avukatlarıyla birlikte suç duyurusu dilekçelerini savcılığa sundu. Dilekçede, BTK'nın "katalog suçlar" olarak öne sürdüğü gerekçesinde, bu suçların neler olduğunu açıklamadığını, suç varsa dahi sadece suçun işlendiği ilgili içeriğin yayından çıkarılması gerekiyorken platformun tamamına yönelik bir erişim engeli kararı verildiği kaydedildi.

"ÖZGÜRLÜKLER İHLAL EDİLİYOR"

Dilekçede, yapılan işlemin tümüyle keyfi ve siyasi saiklerle yapıldığının ortaya konduğu belirtildi. BTK başkan ve üyelerinin bu kararla kanunun verdiği yetkisi aştıklarını ve bu kararın Anayasa'da güvence altına alınan haberleşme, ifade ve basın özgürlüğünü ihlal ettiği vurgusu yapıldı.