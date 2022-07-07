CHP’den Sebahattin Önkibar’ın iddiası üzerine 'zorunlu açıklama': 'Söz konusu ismi derhal açıklamasını bekliyoruz'
CHP, gazeteci Sabahattin Önkibar’ı 'beşli çete' iddiasının kaynağı olarak gösterdiği "Kılıçdaroğlu’na yakın ismi" açıklamaya davet etti.
Gazeteci Sabahattin Önkibar, “Beşli çete olarak adlandırılan müteahhitlerden birinin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e bir çanta dolu para gönderdiği ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Akşener’e bu çantayı iade etmesini söylediği” iddiasında bulunmuştu.
Tartışma yaratan iddia üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından Önkibar'a yönelik çağrı açıklamasında bulunuldu.
"Zorunlu açıklama" denilerek yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Sayın Sabahattin Önkibar, 07.07.2022 tarihinde kendisine ait YouTube kanalında yayınladığı videoda, partimizi, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i hedef alan bazı iddialarda bulunmuştur. İçerisinde hiçbir gerçek unsurun bulunmadığı videoda Sayın Önkibar, ‘Bana bu bilgiyi veren, Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekilidir. Gerekirse ismini açıklarım’ ifadesini kullanmıştır. Sayın Onkibar'dan, bu ifadesi doğrultusunda, söz konusu ismi derhal açıklamasını bekliyoruz. Aksi halde, bugüne kadar yaptığı ve yanıt verme gereği duymadığımız açıklamalarının da gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkacaktır.”
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