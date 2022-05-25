Kılıçdaroğlu: Bu beşli çeteyi saf dışı bırakacağım

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşmaları kapsamında Düzce''de açıklamalarda bulundu.

Ekonomik kriz ve israflar üzerinden AKP iktidarına yüklenen Kılıçdaroğlu, "İlk yapacağımız iş, bir genelge ile devletteki bütün israf kapılarını kapatacağız. Niye 13 uçağım olacak benim? Bir tane yetmiyor mu? Daha buna benzer dünya kadar israf var, bunları önleyeceksin kuralını koyacaksın. Bakanlık binasını boşaltıp gidip kiraya çıkıyorlar. Niye kiraya çıkıyorsun sen? Devletin bütün bilgilerine sahip olmadan karar alamazsınız. Bir Stratejik Planlama Teşkilatı kuracağız" dedi.

"Geleceği ipotek altına alınan bir Türkiye ile karşı karşıyayız" diye konuşan CHP lideri, "Torunlarınızın geleceği de ipotek altında. Yap, İşlet, Devret-Kamu Özel İşbirliği. Dolar, Euro bazında garanti veriyorsunuz milliyetçi geçiniyorsunuz, Türk Lirası'nı çöpe atıyorsunuz. Size sözüm söz. Allah nasip ederse geldiğimizde göreceksiniz, önce bu beşli çeteyi saf dışı bırakacağım" ifadelerini kullandı.

"BU MİLLETİN ALNINA IRKÇILIK LEKESİNİ SÜRMEYECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde...

"Yeşilin tüm tonlarını Düzce'de görebilirsiniz. Sorunların nasıl çözüleceğini biliyorum. Demokrasinin olmadığı yerlerde insanlar düşüncelerini ifade edemezler.

Irkçılık yapmayacağız. Bu milletin alnına ırkçılık lekesini asla sürmeyeceğiz.

Demokrasiyi tabandan başlayarak yükseltmemiz lazım. Muhtarlık kurumunu güçlendirmemiz lazım. Muhtar diplerde duruyor. Kimse sormaz muhtarı.

Sizin birleşik oy pusulanız yok. Niye yok? Rakibi alır cebine koyar götürür bulamazsınız orada. Bu muhtarlık kurumuna değer vermemenin sonucu. Bu talebin gelmesi. Her bir muhtara yardımcı personel verilmesi lazım. 10 milyon işsizimiz var. Birisinin orada olması gerelen şikayetleri toplaması lazım. Dünya kadar icra dosyası var. Tebliğ ediliyor. PTT görevlisine maaş veriliyor. Size para verilmiyor. "

"Köy tüzel kişilikleri kaldırıldı. Mal varlıklarına el konuldu. Kalmalı, ihtiyar meclisi olmalı. Akil insanlar biraraya gelecekler orayı yönetecekler. Kimin aracılığıyla yapıyoruz sosyal yardım? Bir mahallede kim fakirdir zengindir bunu en iyi bilen mahallenin muhtarıdır.

Muhtar parti kimliğiyle seçilmiyor, adıyla seçiliyor. Muhtara yetkiyi verirseniz, sosyal yardımları muhtar eliyle savunursanız yardımlar fakire fukaraya ulaşır. Biz bunu savunuyoruz, kanun teklifine de koyduk."

"SESİ DUYULMAYANLARIN SESİ OLDUK"

"'Şu CHP hep eleştirir hiç önermez' derler. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sesi duyulmayanların sesi olduk."

"'İyi de gelince ne yapacaksınız' diye sorabilirsiniz. Bize bazen 'Altı benzemez' diyorlar. Evet doğru 6 ayrı partiyiz ama altımız insan hakları, demokrasi, sosyal devlet konusunda aynı şeyi düşünüyoruz. Her insan 6'lı masaya baktığında kendisinden bir parçayı orada görüyor."

"İlk yapacağımız iş bir genelge ile devletteki bütün israf kapılarını kapatacağız. Niye 13 uçağım olacak benim bir tane yetmiyor mu? Daha buna benzer dünya kadar israf var, bunları önleyeceksin kuralını koyacaksın. Bakanlık binasını boşaltıp gidip kiraya çıkıyorlar. Niye kiraya çıkıyorsun sen? Devletin bütün bilgilerine sahip olmadan karar alamazsınız. Bir Stratejik Planlama Teşkilatı kuracağız."

"Fiyat istikrarını korumakla kim sorumlu? Merkez Bankası. Türkiye'de fiyat istikrarı var mı? Yarın sabah hangi ürünün kaç lira olacağını kimse bilmiyor. Yarın sabah doların kaç liraya çıkacağını kimse bilmiyor. Hiç kimse önünü göremiyor. Sorumlu olan kurum hiçbir şey yapmıyor, eli kolu bağlanmış. Yapacağımız önemli üçüncü iş ise Merkez Bankası'nın başına hem iç hem dış piyasalarda güven verecek bir ismi getireceğiz. Bir arkeologun Merkez Bankası'nda ne işi var? Ne işi var emekli milletvekillerin, güreşçilerin bankaların yönetim kurullarında?"

"ÖNCE BU BEŞLİ ÇETEYİ SAF DIŞI BIRAKACAĞIM"

"Ekonomik Sosyal Konsey'de sorunu yaşayan tarafları çağırır sorunu yaşayan insanı dinlersiniz. Bir anayasal kurum olan Ekonomik Sosyal Konsey işler hale gelecek.

Geleceği ipotek altına alınan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Torunlarınızın geleceği de ipotek altında. Yap, İşlet, Devret-Kamu Özel İşbirliği. Dolar, Euro bazında garanti veriyorsunuz milliyetçi geçiniyorsunuz, Türk Lirası'nı çöpe atıyorsunuz. Size sözüm söz. Allah nasip ederse geldiğimizde göreceksiniz önce bu beşli çeteyi saf dışı bırakacağım. Sen alacaksın soyacaksın, biz buradan seyredeceğiz."

"Kamu İhale Kurumu yeniden yapılandırılacak. Önce işi veriyorsun sonra ihale yapıyorsun böyle iş olur mu? Bunları değiştireceğiz. Devlet yönetmek aslında çok kolay bir iştir. Dünyanın en kolay işlerinden biridir. Diyeceksiniz ki 'Nasıl olur?' Devlette herkesin görevi kanunla belirlenmiştir. Liyakat sistemini bozarsanız devlette çürüme başlar o zaman.

Türkiye'de bir yol ayrımına geldik. Bu memleket hepimizin memleketi. Bu memlekette hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Her vatandaşın sorumluluğu var. Siyasi partiler takım tutar gibi tutulmaz."