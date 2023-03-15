Dincilik, etnikçilik ve terör sarmalında seçim

15 Mart 2023 Çarşamba

Çeteler ve mafya liderleri derken terör örgütleri de seçimlerin tam ortasında...

Gerçi daha önce 23 Haziran 2019’daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden önce PKK lideri Abdullah Öcalan’ın HDP’ye tarafsızlık çağrısı yaptığı mektup kamuoyuna duyurulmuş ve yine aynı dönemde Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan, TRT ekranına çıkarılmıştı. Bu kez de Hizbullah sahnede...

90’lı yıllarda domuz bağı ile onlarca kişiyi öldüren ve kazdıkları toplu mezarların bulunduğu Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmeyenler siyasette...

HÜDA PAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, daha geçen yıl bu örgüt hakkında “Türkiye Cumhuriyeti’ne göre terör örgütü ama bizce değil” dememiş gibi Cumhur İttifakı ile temasta...

Genel seçimlerde Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklayan HÜDA PAR’ın terör örgütü ile olan bağının yanı sıra parti programında yazan talepleri de medyada...

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Bu taleplerin bazıları şöyle:

“Anayasanın değiştirilemez ilk dört maddesi değiştirilebilmeli.

Eyalet sistemi, özerklik, federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmeli.

Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin Türk olduğu nitelemesinden vazgeçilerek Kürtlerin varlığı anayasal olarak tanınmalı, Türkler ve Kürtler, ülkenin asli kurucu halkları olarak kabul edilmeli.

Kürtçe, Türkçe ile beraber ikinci resmi dil olarak kabul edilmeli, Kürtçe aynı zamanda eğitim dili olmalıdır. Yeterli talep olması halinde anadili farklı olan diğer vatandaşların da kendi dillerinde eğitim alabilmelerinin önü açılmalı.

İlköğretim öğrencilerine okutulan, ırkçılık kokan ‘Andımız’ ve benzeri metinler kaldırılmalıdır. Muhtelif yerlerde yazılan ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ gibi yazılar silinmeli.

Başta Şeyh Said olmak üzere Kürtlerin büyük bir saygı ile andıkları Kürt âlimlerine zulmedildiği resmen kabul edilmeli, yakınlarından ve bütün halktan özür dilenmeli.

Said Nursi, Şeyh Said ve Seyyid Rıza gibi şahsiyetlerin mezar yerleri açıklanmalı, İstiklal Mahkemeleri ile ilgili arşivler derhal açılmalı.

Medreseler iyileştirilmeli, asli fonksiyonlarına kavuşturulmalı ve medreselerde verilen icazetlere resmi statü tanınmalı.”

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Bu demektir ki Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerine dinamit koymak isteyen bir parti ile ittifak peşinde!

Herkesin vatandaşlık bağı ile ülkesine bağlı olduğu laik Türkiye Cumhuriyeti yerine, insanların kul olarak görüldüğü din eksenli “ümmet toplumunun” özlemini kuran AKP için bu taleplerin rahatsız edici olmaması mümkündür.

Geçen yıl HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hüseyin Yılmaz’ın Independent Türkçe’ye verdiği röportajda, “HÜDA PAR diyor ki İslami çözüm. Her şeyde olduğu gibi Kürt meselesinde de biz madem Müslümanız Türkler de Kürtler de madem Müslümandır. O zaman İslami çözüm olması lazım. Kürt meselesi Kürtler haklarına ancak İslama sarılarak Allah’a sığınarak çözebilirler” demişti. Ümmetçilikte anlaşacaklarına kuşku yok.

Ancak insan, HÜDA PAR’ın programındaki benzer görüşleri HDP’liler dile getirdiğinde kürsüde kükreyen Bahçeli’nin ve MHP’nin bu yakınlaşmaya tepkisini merak ediyor. Yılmaz’ın aynı röportajda, “MHP’nin ipiyle kuyuya inilerek Kürt meselesinin çözümünün imkânsız olduğunu” söylediğini de düşünürsek Cumhur İttifakı’nın durumu zor.

AKP, MHP ve BBP gibi iki milliyetçi parti ile olan ittifakını sarsabilecek bir hamle yapıp HÜDA PAR ile temas kurarak Kürt oylarına oynuyor.

Ama 2018’deki son genel seçimlerdeki oy oranı yüzde 0.31 ve aldığı oy 157 bin olan HÜDA-PAR’ın Cumhur İttifakı’na getireceğinden çok götüreceği ortada.

Demek AKP bu kadar çaresiz!