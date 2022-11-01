CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi ertelendi

01 Kasım 2022 Salı, 12:29

CHP Genel Merkezi tarafından ilki İstanbul’da düzenlenen ‘CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nin İzmir’de düzenlenecek olan ikincisi ertelendi.

Fuar İzmir’de 5-6 Kasım tarihlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan zirve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yurt dışı programı nedeniyle ertelendi. Yeni tarih hakkında ise bir bilgi verilmedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı 'CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde CHP’li 160 belediyenin yanı sıra bu belediyelerin başarılı uygulamalarında iş birliği yaptığı kooperatifler de yerini alacak.