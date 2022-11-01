CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi ertelendi
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 5-6 Kasım tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek olan İkinci CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yurt dışı programı nedeniyle ertelendi.
CHP Genel Merkezi tarafından ilki İstanbul’da düzenlenen ‘CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nin İzmir’de düzenlenecek olan ikincisi ertelendi.
Fuar İzmir’de 5-6 Kasım tarihlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan zirve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yurt dışı programı nedeniyle ertelendi. Yeni tarih hakkında ise bir bilgi verilmedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı 'CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde CHP’li 160 belediyenin yanı sıra bu belediyelerin başarılı uygulamalarında iş birliği yaptığı kooperatifler de yerini alacak.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahir Ünal, AKP'deki görevinden istifa etti
- Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Aslı Baykal CHP'den istifa etti
- AKP'li Zengin'in sözleri yeniden gündemde
- Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
- 'Yer yerinden oynar...'
- Cumhuriyetle kavga edilmez
- AKP'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt
- 'Dinleyin, ayrıntılı bilgiyi veriyorum...'
- Cumhur İttifakı'ndan ilginç çıkış