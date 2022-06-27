CHP'den Ümit Özdağ açıklaması: 'Kanunsuz emri acilen geri çekmeye davet ediyoruz'

27 Haziran 2022 Pazartesi, 16:40

"Reyhanlı'da, Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz" diyerek Adana'dan yola çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın konvoyu, Hatay'ın girişinde durduruldu.



Valiliğin 1 hafta süreyle tüm etkinlikleri iptal etmesi nedeniyle Özdağ ile beraberindekilerin kente girişine izin verilmeyeceği bildirildi.

"EMRİ GERİ ÇEKİN"

Özdağ'a gelen yasağa CHP tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir milletvekilinin bir siyasi parti liderinin gerekçe ne olursa olsun bir kente sokulmaması nedir?

Bu rezalet kabul edilemez!

İlgili makamları;

Türkiye'yi dünyaya rezil eden,

Anayasaya açık aykırı bu kanunsuz emri acilen geri çekmeye davet ediyoruz."