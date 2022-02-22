CHP’li Özel’den Bahçeli’ye '6-9' yanıtı: 'Baktığını görememektedir'

22 Şubat 2022 Salı, 16:55

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, üzerinde 6 rakamı yazan kartonla kürsüye çıkıp 6 muhalefet partisi liderinin görüşmesini hedef aldı.

Bahçeli, "6 rakamına lütfen dikkat buyurunuz. Bu rakamı terse çevirdiğinizde 9 rakamı ortaya çıkar. (6 rakamı yazan kartonu göstererek) 6 rakamı bu, terse çevirirseniz 9 rakamı. Mesele bakmak değil, görmek; görüleni tüm berraklığıyla göstermektir.

Biz 6’ya bakınca gördüğümüz 6 oktur. Yuvarlak masa çerçevesinde kurulan tuzaktır, tertiptir, tezgahtır, karamsarlıktır, kumpastır. Türkiye’nin sırtına bindirilmek istenen ağır külfettir.

6’yı çevirip 9 rakamına bakınca gördüğümüz huzurdur, havaya kaldırılan 9 tuğdur, 9 ışıktır, sosyal ve ekonomik sorunların süratle geçeceğinin müjdesidir. Cumhur İttifakı’nın 2023’te açık ara önde geçeceğinin simgesidir. Nitekim çoğu gitmiş, azı kalmıştır" demişti.

CHP'DEN YANIT

CHP’li Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bahçeli’ye tepki gösterdi.

Özel, "Devlet Bey’in dediği gibi mesele bakmak değil görmektir… Bahçeli eliyle ‘9’u gösterip, ‘6’ görmektedir. Baktığını görememektedir, Milliyetçi Hareket Partisi, ülkeyi uçuruma sürükleyen AKP’nin yanında saf tutmakta, milletin açlığını, yoksulluğunu görememektedir" ifadelerini kullandı.