CHP'den, Yusuf Tekin'e 'müfredat' tepkisi: MEB, kendi kendini yalanladı!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 12:00

Güncelleme: 01.04.2025 - 12:01

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in "2024’teki müfredatın temelleri 2013’te atıldı" şeklindeki açıklamasını TBMM’ye taşıyan CHP’li Gülcan Kış, konuyu CİMER üzerinden de resmi olarak sordu.

Bakanlığın verdiği yanıtta, 2017’de yapılan müfredat değişikliği için "geniş çaplı bir program geliştirme çalışması olarak değerlendirilmemelidir" ifadesi kullanıldı.

Gülcan Kış, bu ifadeyi eleştirerek şunları kaydetti:

"2017’de yapılan müfredat değişikliğiyle evrim teorisi çıkarıldı, cihat kavramı eklendi, Atatürkçülük budandı, 15 Temmuz’a özel paragraflar kondu. Şimdi kalkmış bunu sıradan bir güncelleme olarak göstermeye çalışıyorlar. Madem bu kadar önemsizdi, neden yıllarca o müfredatla eğitim verildi? Hadi biz kandık diyelim, öğrenciler 8 yıl boyunca neden bu ‘önemsiz’ programa tabi tutuldu?"

Bakanlık cevabında, 2017 müfredatının "yok sayılmadığını" ve "2024 modeline veri sağladığını" belirtirken, daha önce Danıştaya sunulan belgelerde bu değişikliğe yer verilmemesi konusuna da değinildi.

Ancak Gülcan Kış, "Verilen yanıtlar birbiriyle çelişiyor. Hem ‘2017 değişiklikleri küçük çaplıydı’ diyorlar, hem de ‘Türkiye Yüzyılı Modeli’nin altyapısını oluşturdu’ diyorlar. Hangi cümleye inanalım?" dedi.

"BU BİR EĞİTİM POLİTİKASI DEĞİL, BİR KAÇIŞ PLANIDIR"

CHP’li Gülcan Kış, MEB'in yanıtının itiraf niteliğinde olduğunu savundu:

"Bu cevapla aslında şunu söylüyorlar: 2013’te başladık, 2017’de biraz oynadık, 2024’te esas değişikliği yaptık ama bu sürecin hiçbir aşamasında kamuoyuna şeffaf davranmadık. Ne bilimsel bir tutarlılık var ne de pedagojik bir samimiyet. Bu bir eğitim politikası değil, bir kaçış planıdır."

Gülcan Kış son olarak, "MEB'in verdiği bu cevap, aslında ülkemizde eğitimin ne kadar plansız, tutarsız ve ideolojik reflekslerle yönetildiğinin açık göstergesidir. Adı ‘maarif modeli’, içeriği ise milli düzensizliktir" ifadelerini kullandı.