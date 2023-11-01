CHP'li 95 milletvekilinden Kılıçdaroğlu'na destek: Yenilenme Kılıçdaroğlu liderliğinde gerçekleşebilir

Yayınlanma: 01.11.2023 - 11:43

Güncelleme: 01.11.2023 - 11:55

130 milletvekili bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nde 95 milletvekili, Meclis'te düzenledikleri basın açıklamasıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini ilan etti.

Basın açıklamasını, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut yaptı. "Birbirimizle kavga edecek zamanımız yok" mesajı verilen açıklamada "partimizin yenilenme sürecinin Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu liderliğinde gerçekleşebileceğini biliyoruz, bu süreci sonuna kadar destekliyoruz" denildi.

Akbulut'un açıklaması şöyle:

"130 milletvekilinden 95'i olarak, 38. Olağan Kurultayımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme yönünde imzalarımızı verdik.

Tarihimiz boyunca darbeler görmüş, kapatılmaya, sindirilmeye çalışılmış ama her seferinde ayakta kalmayı başarmış bir parti tarihine, hafızasına, geleneğine ve azmine sahibiz.

Bugün CHP, yenilenen örgütleriyle, yenilenme sürecini başlatmıştır. Yenilenmenin örgütümüzü güçlendirecek, güven bağımızı pekiştirecek ve sosyal demokratların birliğini koruyacak rotada ilerlemesi kaçınılmazdır.

CHP, altı oku ile, programıyla, sosyal demokrasinin evrensel ilkeleriyle mücadelesini sürdüren bir çizgidedir.

Biz, seçim sonuçlarını; lider merkezli bir fırsat penceresi olarak görmüyoruz. Seçim sonuçlarının faturasını sadece CHP Genel Başkanımıza kesmenin, adalet terazisinin şaşması ve seçim sonuçlarının sağlıklı analiz edilememesi olduğunu düşünüyoruz.

Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, yenilenme hamlesinin tüzük kurultayı ile sürdürüleceğinin işaretini de vermiştir.

Önümüzdeki birinci hedef, 2019'daki gibi, Genel Başkanımızın önderliğinde görevlerini sürdüren, halkçı belediyeciliği sürdüren yerel yönetimlerdeki hizmetlerimizi pekiştirmektir. Odak noktamız, tüm il ve ilçelerimizde partimize yeni belediyeler kazandırmaktır.

Birbirimizle kavga edecek zamanımız yok. Fikirlerimizin zenginliği ile güçlenecek bir partimiz var bizim. Yenilenme süreci ayrışarak değil, birleşerek gerçekleşecektir.

Biz 95 milletvekili, tarihten gelen gücümüzle, ulu önder ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize miras bıraktığı partimizin yenilenme sürecinin Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu liderliğinde gerçekleşebileceğini biliyoruz, bu süreci sonuna kadar destekliyoruz."