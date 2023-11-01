Partililer Kılıçdaroğlu’nun son MYK toplantısında yaptığı konuşmaya dikkat çekti: Ne veda ne teşekkür

Yayınlanma: 01.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 01.11.2023 - 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay öncesi son MYK toplantısında kurultayla ilgili “Kavga görüntüleri olmasın, fiziki sözlü gerginlik yaşanmasın. Tartışmaları kişiselleştirmeyin, bayram havasında geçsin” uyarısında bulundu.

Partinin son MYK’sinden sonra genel merkez kanadı Kılıçdaroğlu’nun hafta sonuyla ilgili rahat olduğu vurgusunu yineliyor. Kılıçdaroğlu’nun toplam 1368 delegenin 900’e yakınının oyunu alabileceğini söyleyen kurmaylar, “Genel başkan çok rahat. Normalde son MYK sonrası bir veda konuşması yapar ama bu sefer veda konuşması bile yapmadı. Kimseye teşekkür ya da veda etmedi. Kazanacağını bilmese aday olmaz” diyor. Parti yönetimi pazar günü yapılacak PM seçimlerinin daha çekişmeli olacağını söylüyor.

Öte yandan, genel merkez koridorlarında Kılıçdaroğlu’nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu kurultaya divan başkanı olarak önermesi ve “Partiyi sosyal demokrat birine devredeceğim” çıkışı da konuşuluyor. İmamoğlu’nun divan başkanlığı için “Genel başkan akıllıca bir hamle yaptı. Özgür Özel’in itiraz etmeyeceği bir adayı gösterdi ve sıkıntıyı bitirdi” değerlendirmesi yapılıyor. Kılıçdaroğlu’nun “Partiyi sosyal demokrat birine devredeceğim” sözüyle ilgili de “Aklında elbette bir isim vardır. Orada kimi kastettiğinden çok mevcut adayların bu tanıma uymadığını söylüyor. Özgür Bey’in partiyi sosyal demokrat yolda götüremeyeceğini düşünüyor. Yoksa devredilen bir genel başkanlık yok. Saltanat yok” deniliyor.