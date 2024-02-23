CHP'li adayın çocuklara karşı sözleri gündem olmuştu: Özür diledi!
CHP'nin Mamak adayı Veli Gündüz Şahin çocuklara karşı kullandığı ifadeler sonrası özür diledi.
CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, seçim çalışmaları esnasında Iraklı olduğu söylenen çocukları işaret ederek yanındakilere "Gönderirim ben bunları memleketine. Bunlar büyüyünce memlekete büyük sorun olacak” demişti. Söz konusu görüntülerin tepki çekmesi üzerine Şahin, kullandığı ifadelerin maksadını aştığını söyleyerek, "Beni yakından tanıyan herkesin, bu ifadelerin görüşlerim olmadığını bildiğine inanıyor, bu konu üzerinden, partimizi yıpratmaya çalışan fırsatçıları da kınıyorum" dedi.
Şahin'in açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:
"Bugün Mamak ilçemizde, sığınmacı meselesinin yarattığı sorunlara dikkat çekmeye çalışırken kullandığım ifadeler maksadını aşmıştır. 100 yıl boyunca her türlü ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı durmuş Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir ferdi olarak, böyle bir konuyla gündeme gelmek beni derinden üzmüştür.
İlçe Başkanlığı, milletvekili adaylığı ve belediye başkan adaylığı görevlerinde bulunarak hizmet ettiğim partimin göçmenlere değil göç yaratan politikalara karşı olduğu, hepinizin malumudur. Asla niyetim olmadığı halde, amacını aşan ifadelerim nedeniyle, başta oradaki evlatlarımız olmak üzere hassasiyet duyan herkese samimi özürlerimi iletiyorum.
Beni yakından tanıyan herkesin, bu ifadelerin görüşlerim olmadığını bildiğine inanıyor, bu konu üzerinden, partimizi yıpratmaya çalışan fırsatçıları da kınıyorum."
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