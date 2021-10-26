CHP'li Ağbaba, Soylu'ya: Organize suç örgütüyle karşı karşıya olduğumuzun açık bir itirafı!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Mahkeme kararı arkamızdan gelsin" şeklindeki açıklamasını eleştirdi. Ağbaba, "Organize suç örgütüyle karşı karşıya olduğumuzun açık bir itirafıdır" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Metruk binalarda uyuşturucu kullanılıyor. Muhtarlar diyor ki 'Mahkeme kararı var yıkamıyoruz.' Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin. Kim yıktı biz nereden bilelim ya" şeklindeki ifadesine tepki gösterdi.
Ağbaba, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Suç işleri bakanının 'mahkeme kararı arkamızdan gelsin' ifadesi organize suç örgütüyle karşı karşıya olduğumuzun açık bir itirafıdır. Hakimi TÜGVA'dan, savcıyı gençlik kollarından, müfettişi tanıdıktan, suçlu/kaçakçı/dolandırıcıyı da eş dosttan bulmuşlar. Organize kötülük" diye yazdı.
Suç İşleri Bakanının "mahkeme kararı arkamızdan gelsin" ifadesi organize suç örgütüyle karşı karşıya olduğumuzun açık bir itirafıdır.— Veli AĞBABA (@veliagbaba) October 26, 2021
Hakimi TÜGVA'dan, savcıyı gençlik kollarından, müfettişi tanıdıktan, suçlu/kaçakçı/dolandırıcıyı da eş dosttan bulmuşlar. Organize kötülük!.. https://t.co/t7AP1QAgaE
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