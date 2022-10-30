CHP'li Ağbaba'dan AKP'li Malatya Belediyesi'ne 'Mustafa Armağan' tepkisi: 'Tescilli Atatürk ve İnönü düşmanı...'

30 Ekim 2022 Pazar, 09:38

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Prof. Dr. Mustafa Armağan'ın AKP'li Yeşilyurt Belediyesi tarafından Malatya'ya çağrılmasına çok sert tepki gösterdi.

Ağbaba, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın olduğu hafta, Cumhuriyet, Atatürk ve İnönü düşmanlığı tescilli Mustafa Armağan'ı, İnönü'nün memleketine çağırmak Malatya'ya hakarettir" düşüncesini dile getirdi.

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiç çocuk kitabı olmayan bu kişiyi 'Çocuk Kitapları Festivalinde' konuşturmak art niyetliliktir. Yazıklar olsun!" ifadesini kullandı.

Ağbaba'nın paylaşımı şu şekilde:

NE OLMUŞTU?

“Derin Tarih” programının konuğu Süleyman Yeşilyurt ile Derin Tarih dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmıştı.

TVNet’teki “Derin Tarih” televizyon programında aynı isimli dergideki Latife Hanım sayısı tartışılmıştı. "Latife Hanım Çankaya'nın ikinci first lady'si miydi" sunuşuyla hazırlanan programda Afet İnan hakkında cinsiyetçi ifadeler kullanılmıştı.

“Atatürk’e hakaret” iddiasıyla Mayıs ayında tutuklanıp 1 Haziran’daki ilk duruşmada tahliye edilen Yeşilyurt, duruşmada esas hakkındaki savunmasını yapan Yeşilyurt, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’e hakaret kastıyla hareket etmediğini söylemişti.

Yeşilyurt hakkındaki “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasından beraat etmiş, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" suçlamasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, cezası ertelenmiş

MUSTAFA ARMAĞAN'IN CEZASI ERTELENMEDİ

Latife Hanım’ın mektubu yayınlayan Derin Tarih dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan da “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı. Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Armağan, "Beraatimi istiyorum" demişti.

Mahkeme, Armağan'ı "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, sanığın hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını istemediğinden cezayı tecil etmemişti.

Kararın ardından Armağan, Twitter hesabından "Türkiye'de fikir özgürlüğü bu kadar. Latife Hanım'ın mektubunu olduğu gibi yayınladık diye mahkemede bana 1 yıl 3 ay hapis cezası çıktı" mesajı paylaşmıştı.