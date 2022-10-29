CHP'li Veli Ağbaba'dan 'Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa seçimi kazanabilir mi?' sorusuna yanıt

29 Ekim 2022 Cumartesi, 21:37

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla ilgili olarak, "Aday Kemal Kılıçdaroğlu olursa daha rahat alacağımızı görüyoruz, inanıyoruz" dedi.

Partisinin Trabzon İl Başkanlığı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Ağbaba, daha sonra Uzun Sokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddelerinde esnafı ziyaret etti.

Ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağbaba, Trabzon'un, Türkiye'nin genel siyasetinden etkilenen bir şehir olduğunu belirtti.

'KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA SEÇİMİ KAZANABİLİR Mİ?'



Ağbaba, "6'lı masada Cumhurbaşkanı adayı konusunda bir tartışma var. Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa seçimi kazanabilir mi?" şeklindeki soru üzerine, şunları kaydetti:

6'lı masada bir adaylık tartışması yok. Hayır, o gündeme gelmedi. 6'lı masa Türkiye'yi bu kötü yönetimden nasıl kurtarır onu konuşuyor, parlamenter demokrasiye nasıl geçer onu konuşuyor. Türkiye'nin koşullarını hep beraber görüyoruz. Türkiye'nin yaşamış olduğu hem ekonomik kriz hem siyasi kriz hem ahlaki krizi hep beraber görüyoruz. Ülkenin hem ekonomik olarak durumu kötü, hem siyaseten kötü hem de ahlak olarak, sosyal olarak kötü. Bir taraftan mülteci krizi var, kaç yıl daha bizi yorar onu bilmiyoruz, diğer taraftan müthiş bir çöküntü var.



AĞBABA: İLK TURDA SEÇİMİ ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ



Ağbaba, "Dolayısıyla 6'lı masa bir aday çıkararak seçimlerde Türkiye'yi yönetmeye adaydır ve yönetecektir. Kemal Kılıçdaroğlu hem 6'lı masanın kurulmasında hem bugün hep birlikte geleceğe umutla bakmamız konusunda emeği olan biridir. Örgütümüzün, partimizin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur ama 6'lı masanın da iradesine saygılı olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Biz ilk turda seçimi alacağımıza inanıyoruz, aday Kemal Kılıçdaroğlu olursa daha rahat alacağımızı görüyoruz, inanıyoruz" ifadesini kullandı.