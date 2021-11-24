CHP'li Ağbaba'dan iktidara sert sözler: 'Enkaz bırakmak için ellerinden geleni yapıyorlar'

24 Kasım 2021 Çarşamba, 13:03

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP Esnaf Masası, Kars’ın Kağızman ilçesindeki meydanda basın açıklaması yaptı. Ağbaba, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak başladığı konuşmasında özetle şunları söyledi:

“CHP Esnaf Masası’nın gezisinin üçüncü gününde ilçe ilçe mahalle mahalle geziyoruz. Ekonominin kitabını yazan bir Cumhurbaşkanımız var. Ekonomini kitabını yazdığı doğru. Dünyada okutulacak kitap. Bir ülke, bir Cumhurbaşkanı eliyle, tek adam sistemiyle nasıl batırılır, yazmış kitabını. Biz, kitabı ne için yazdığını düşünürken, anlaşıldı ki kitap dünyada herkesin okuması gereken örnek bir kitap oldu.

“ARTIK KÜÇÜK ORTAK KONUŞUNCA DA ARTIYOR”

Gittiklerini biliyorlar, enkaz bırakmak için her şeyi yapıyorlar. Hem kendisini hem küçük ortağı. Eskiden kendisi konuşurken piyasa allak bullak olurdu, şimdi küçük ortak konuşunca da oluyor.

Ekonomi durdu. Artı zirai ilaçtan petrole, ilaçtan mazota kadar satış yapılamıyor. Erdoğan, yine bir ekonomik kurtuluş savaşı ilen etti. Savaşı çitçinin, işsizin, asgari ücretlinin, buradaki esnaf, emeklinin vermesini istiyor. Hiç kusura bakma esnafın, çiftçinin, asgari ücretlinin kanından alınacak kan kalmadı. Kurtuluş savaşı vereceksen, cepheye dolar bazında ihale verdiğin yandaşlarını, 3-5 maaş verdiğin bürokratları, aksakallı ilan ettiğin arkadaşlarını, memleketin kanının emen, yap-işlet-devret modeliyle iş yapan ‘5’li çeteyi’ sür.

“ÜÇ KRİZDE DE AYNI ŞEYİ SÖYLEDİ”

Kim dolarla zengin olmuş bunların bilinmesi lazım. Erdoğan son üç yılda üç kur krizinde de aynı şeyi söyledi, ekonomik kurtuluş savaşı. Bu sözün ilk 16 Ekim 2018’de söyledi, dolar 5,78 liraydı… En son söylediğinde ise dolar kuru 13,45’e çıktı. Bir daha ekonomik kurtuluştan söz etmesin, dolar 15 liraya çıkar.

Erdoğan’a konuştukça sadece döviz de artmıyor; gübre, mazot, yağ artıyor. Erdoğan konuştukça sabah farklı, öğlenden sonra farklı etiket. Konuşuyor enflasyon artıyor. Yıllık enflasyonumuz yüzde 50. Erdoğan konuştukça fiyat artıyor ama İçişleri Bakanı konuşunca suç, çetelerin sayısı artıyor, mafyası, uyuşturucu satıcısı sokağa çıkıyor. Maliye Bakanı konuşuyor, hazine boşalıyor. Adalet Bakanı konuşuyor adaletsizlik artıyor…

OHAL uygulamaları devam ediyor. Aile ve Sosyal hizmetler Bakanı konuşuyor, yurtlardan, binalardan 5 bin tane uyuşturucu hap çıkıyor. Ya da kadın cinayetleri artıyor. Tarım Orman Bakanı konuşuyor, ormanlar yanıyor. Tarım bitmiş turumda. Tuzluca’da bir çiftçi, ‘Hayvanı beslemek insanı beslemekten daha zor’ diyor.

“SEÇİM SEÇİM SEÇİM”

Milli Savunma Bakanı konuşuyor, şehitler vermeye devam ediyoruz. Enerji Bakanı konuşuyor doğalgaza zam geliyor. Lütfen sussunlar. Bu memlekete iyilikleri dokunacaklarsa konuşmasınlar ve çekip gitsinler. Millet başka insan istemiyor, gölge etmesinler yeter diyor. Buradan bir daha diyoruz ki, kendi söylediği gibi seçim seçim seçim.

Bir de manda meselesi var. Manda diyor, Türkiye’yi mandaya teslim eden kendisi. 191 milyar dolar faiz ödemişiz. TÜPRAŞ’ından PETKİM’ine yabancılara satmışız. En son Tank-Paleti Katarlılara verdik. Mandacı arıyorsan Tanka Paleti Katarlılara verene bakacaksın. Birleşik Arap emirlikleriyle ilişkiyi kesip bugün önünde eğilen Recep Tayyip Erdoğan’dır mandacı.

Memleketin ihtiyacı olan tek şey var. Herkesle konuşabilen, ailesiyle kirli ilişkiye bulaşmamış insan lazım. O da bizde var.”

Açıklamanın ardından Ağbaba’ya dert yanan çiftçi girdi maliyetlerinden dert yanarak, “Ben İstanbul’dan buraya geldim çiftçilik için. İlk geldiğimde bin 750’ydi… Mazot benzini geçti 8 lira 50 kuruş, dolar 13 lira. Ekmek 2 lira olmuş… Ama ben Cumhurbaşkanlığına adaylığı koysam vaatlerim öyle güzel, silme süpürme hepsini alırım. Millet bunalıma girmiş, her gün cinayet, ölüm haberleri” dedi.

Çiftçi, devletin kendilerine destek vermediğini dile getirdi. Yurttaşlar CHP heyetine sorunlarını anlattı.