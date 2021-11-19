CHP'li Veli Ağbaba: Milyoner sayısı katlandı

19 Kasım 2021 Cuma, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın hazırladığı çalışmaya göre Covid-19 salgının başladığı Mart 2020’den bu yana Türkiye’deki milyoner sayısı yüzde 53 artarak 376 bin 787 kişiye, servetleri ise yüzde 54 artışla 2 trilyon 392 milyar TL’ye ulaştı. Ağbaba, “Bu milyonerlerin kim olduğunu ve nasıl çoğaldıklarını merak ediyoruz” dedi.

Ağbaba’nın çalışmasında öne çıkan veriler şöyle:

- BDDK’nin Eylül 2021 verilerine göre, banka hesaplarında 1 milyon TL ve üzeri mevduata sahip olanların sayısı 376 bin 787 kişiye yükseldi. Bu sayının 34 bin 425’i döviz milyonerlerinden oluştu. Türkiye’de salgının başladığı tarih olan Mart 2020’de milyoner sayısı 246 bin 120 kişiydi.

- Eylül 2021’de ülkedeki milyonerlerin -döviz milyonerleri dahil- toplam mevduat değeri 2 trilyon 392 milyar TL oldu. Bu tutar, salgının başladığı Mart 2020’de 1 trilyon 547 milyar TL’ydi. Salgından bugüne Türkiye’deki milyonerlerin servetindeki artış oranı yüzde 54 oldu.

Ağbaba, “Asgari ücretli, emekli, kamu çalışanı açlık ve yoksulluk sınırı altında geçimini kıt kanaat sürdürme derdinde fakat Türkiye’de milyoner sayısı salgından bugüne yüzde 53 oranında arttı. Bu durum Türkiye’de gelir adaletsizliğinin geldiği son nokta” diye konuştu.