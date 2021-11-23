Veli Ağbaba'dan Erdoğan'a sert sözler!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, dolar/TL kurunun rekor üstüne rekor kırmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "Birileri yine büyük vurgun yaptı" diyen Ağbaba, "Ekonominin kitabını yazan Türk Lirasının defterini dürdü" ifadelerini kullandı.
Dün akşam AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 11.47 lirayı aşan dolar, yeni güne 11.42 liradan başladı. Öğleden sonra 13.45 liranın üzerine yükseldi. Dolar/TL'de günlük yükseliş yüzde 17'yi aştı. Gram altın da dolardaki yükselişle 700 lirayı gördü.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Veli Ağbaba, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki göstererek, "Birileri yine büyük vurgun yaptı" dedi.
"BİRİLERİ YİNE VURGUN YAPTI"
Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:
"Dolar dakikalar içerisinde 13,43 TL'den 12,94 TL'ye düştü. Birileri yine büyük vurgun yaptı. Türkiye ekonomisi dakikalar içerisinde 50 kuruş sarsılacak kadar kırılgan. Ekonominin kitabını yazan Türk Lirasının defterini dürdü"
Dolar dakikalar içerisinde 13,43 TL'den 12,94 TL'ye düştü. Birileri yine büyük vurgun yaptı.— Veli Ağbaba (@veliagbaba) November 23, 2021
Türkiye ekonomisi dakikalar içerisinde 50 kuruş sarsılacak kadar kırılgan.
Ekonominin kitabını yazan Türk Lirasının defterini dürdü.#dolar
NE OLMUŞTU?
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Ekonomi politikalarının aracı olan faizin seviyesini belirleyecek olan ülkenin ihtiyaçlarıdır. Enflasyonun parasal daralmalarla düşürebileceği kapalı ekonomiler dışında hiçbir karşılığının bulunmadığını gördük. Mandacı iktisatçıların ülkemizi açlığa, yoksulluğa mahkum edecek politikaları reddediyoruz. Bunun yerine sorunlarımızı kendi çözümlerimizle aşacak adımlarını atıyoruz" ifadelerini kullandı.
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