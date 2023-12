CHP'li Ahmet Akın, Balıkesir'de coşkuyla karşılandı: 'Yeni yönetim, yeni anlayış...'

Yayınlanma: 20.12.2023 - 11:16

Güncelleme: 20.12.2023 - 11:16

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, CHP Parti Meclisi kararıyla aday gösterilmesinin ardından Balıkesirli hemşerileriyle ilk kez bir araya geldi.

Akın’ı şehrin girişindeki Değirmenboğazı mevkisinde CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, CHP Genel Başkan Yardımcısı, TBMM İdari Amiri Ensar Aytekin, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, partili belediye başkanları, CHP İl Örgütü ve ilçe örgütlerinden çok sayıda partili karşıladı.

Meşaleler eşliğinde seçim otobüsünden inen Akın’a çiçek takdim edildi. Buradan çok sayıda aracın katıldığı konvoy eşliğinde kent merkezine ilerleyen Akın, Balıkesir Yeni Sanayi Sitesi’nde esnafla selamlaştı. Gar Meydanı’ndan beraberindekilerle birlikte yürüyüşe geçen Akın, Balıkesirsporlu taraftar gruplarının eşliğinde Milli Kuvvetler Caddesi’nden yürüyerek kent merkezine ulaştı.

Yoğun ilgi nedeniyle güçlükle ilerleyebilen Akın, Ali Hikmet Paşa Meydanı’ndaki halk buluşmasında çok sayıda Balıkesirliyle bir araya geldi. Akın burada yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“Memleketimin güzel insanları, yiğit Balıkesirliler, merhaba. Kahraman Balıkesir, benim güzel ailem Balıkesirim, merhaba. Suyuna, toprağına, havasına, ağacına doyamadığım memleketim Balıkesir, merhaba. Değerli hemşerilerim hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi sizleri böyle büyük bir coşku ile görünce, bu heyecanı görünce içimden şunu söylemek geldi ‘Nerede kalmıştık? Benim güzel ailem nerede kalmıştık?’ Tam 5 yıl önce yarım kalan bir sevdam, yarım kalan bir yolum vardı. Şimdi Allah’ın izni, siz ailem Balıkesirim’in desteğiyle bu yolu tamamlayacağız. Şimdi, 5 yıl önce yarım kalan yolumuzu tamamlamaya hazır mıyız? Kapı kapı dolaşıp çok çalışmaya hazır mıyız? Sandıklara sahip çıkmaya, Balıkesirimiz’in geleceğine sahip çıkmaya hazır mıyız? Bir olmaya, hep birlikte tüm Balıkesir. Tarih yazmaya, kazanmaya hazır mıyız? ‘Balıkesir benim ailem’ diyerek çıktığım bu yola kolay gelinmedi. Doğup büyümekten onur duyduğum memleketime 3 dönem milletvekilliği yaparak hizmet ettim. Bu büyük onuru bana yaşattığınız için önce Allah’ıma şükrediyor, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çok çalıştım çok… Sizlere söz, çok daha fazla çalışacağım.

‘HEP YANINIZDA OLACAĞIM’

Değerli hemşerilerim, herkes ne diyor? ‘Bize en yakın Ahmet Akın.’ Bunun bir hikayesi var. Güzel ilçemiz Dursunbey’de bir kahve ziyaretindeydim. Konuşmamın tam sonuna geliyordum ki, beni dinleyen bir amca ayağa kalktı ve şunu söyledi:

Bu evlat, bu işi yapar. Bize en yakın Ahmet Akın. Oyum sana oğlum, yolun açık olsun.’

Bunu söyledikten sonra da kalkıp gitti. O gün bugündür amcamızın söylediği o söz benim için hayat anlayışı haline geldi. Halkın içinde olmazsan, halkın sorununu bilemezsen, sofraya oturup ekmeğini paylaşmazsan, ne çektiğini, ne yediğini bilemezsin. Ben yıllardır hemşerilerimin hep yanlarında oldum. Ve bundan sonra da halkımla iç içe, yanlarında, en yakınlarında olacağım. Dertlerine derman olacağım. Allah mahcup etmesin. Bu benim en büyük görevimdir. Halka hizmet hakka hizmettir. Bunu bilir, buna inanırım. Allah’ın izniyle milletimize; tarihte görülmemiş şekilde ötekisi olmadan, hiçbir siyasi parti gözetmeden hizmet edeceğiz. Millete hesap veren, güler yüzlü bir hizmet anlayışını tüm Balıkesir’de egemen kılacağız. Kuva-yi Milliye’nin başşehrine yakışır bir anlayışla, birlik ve beraberlikle gelişen, üreten, kazanan mutlu Balıkesir’i inşa edeceğiz. Bu mübarek şehirde yaşayan 1 milyon 300 bin hemşerimin ve gönlü Balıkesir’de olup başka şehirlerde, başka ülkelerde yaşayan hemşerilerimin tamamına yakınım. Hep yanınızda olacağım ve tüm sorunlarınıza çözüm için beni yanı başınızda hissedeceksiniz. Çünkü ‘’Balıkesir Benim Ailem’’ Allah’ın izni ve sizlerin takdiriyle inanıyorum ki, önümüzdeki beş yıl boyunca da böyle olacak.

‘KUVA-Yİ MİLLİYE RUHUYLA’

Değerli hemşerilerim, bu toprakları vatan yapan Karesi Bey’in, Çanakkale’yi geçilmez yapan Havranlı Onbaşı Seyit’in, Alaca Mescit’te direnişin meşalesini yakan 41 Bayrak Adamın, Bandırma vapuru ile Samsun’a çıkan kurucumuz, kurtarıcımız Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerini, azim ve kararlılığını kendime yol edinerek, İstiklal Madalyası sahibi dedemin torunu olarak Kuva-yi Milliye ruhuyla ailem bildiğim memleketim için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na hazırım. Siz de hazır mısınız Balıkesir? Evet, biz hazırız dedik. Sorunları biliyoruz. Bugün gıpta ile baktığımız birçok refah toplumundan neyimiz eksik? Eksik olan tek ve en önemli olan; doğru dürüst yönetilmiyor olmamız. Biz bu görevi en iyi şekilde yapacağız. siyasi hayatım boyunca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, bana nasihatiymiş gibi kulağıma küpe ettiğim bir sözü var: ‘Kendiniz için değil, millet için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en kıymetlisi budur.’ İşte benim de hizmet anlayışım bu.

‘BALIKESİR’E 3 YENİ GEREKİYOR’

Benim güzel ailem Balıkesir. Bu bir başlangıç anı. Balıkesirimiz için çok güzel günlerin başlangıcı, bugündür. Önümüzde 102 gün var. Sandığa gidip, mührü basmaya tam 102 günümüz var. Allah’ın izni, sizlerin de desteğiyle Balıkesirimiz’i partiler üstü bir anlayışla, Kuva-yi Milliye ruhuyla, hiçbir hemşerimizi ayırmadan, bugünden daha güzel günlere taşıyacağız. Peki nasıl yapacağız, neler yapacağız? Bir kısmından çok kısa bahsedeceğim.

Öncelikle; Balıkesirimize 3 yeni gerekiyor. Yeni bir vizyon, yeni bir yönetim, yeni bir anlayış gerekiyor.

‘RANTIN DEĞİL, HALKIN BELEDİYESİ’

Sevgili hemşerilerim, sizlere gerçekleştirilemeyecek hayaller sunmaya değil, bilimin ışığında ve aklın aydınlattığı yolda, siz değerli hemşerilerimin beklediği, istediği ve ayakları yere basan projelerle geldik. ‘Geldik’ diyorum çünkü; biz bir ekip olarak, sizlerle, aynı yolda birlikte yürüyeceğiz. Kişisel rantın değil, halkın ve aklın belediyesi olacağız. Yıllardır yapılmayanlar nedeniyle, ekonomik refahını her geçen gün adım adım kaybetmiş Balıkesir’i hak ettiği yere getirmek için geliyoruz. Bakın, Balıkesir son 20 yılda toplumsal ve ekonomik gelişmişlik sıralamasında Türkiye çapında 15’incilikten 24’üncülüğe düştü, yani 10 sıra birden geriye gitti. Bu veriler bile tek başına Balıkesir’imizin sahip olduğu büyük potansiyelini kullanamadığını, hatta sürekli gerileme içinde olduğunu gösteriyor. Bu böyle devam edemez, etmeyecek. Biz bu durumun önüne geçeceğiz. Çocuğundan, gencine, kadınından yaşlısına herkese hitap edecek, özlemini çektiğimiz projelerimiz var. Dünya ve Türkiye’de uygulanmış ve başarı sağlanmış projelere öncelik vereceğiz. Bizden öncekilerin yapmadığı bir şeyi yapacağız. Ortak aklı kullanacağız. O akıl, sizsiniz sevgili hemşerilerim, Balıkesir’in sorunları az değil. Çözüm bekleyen birçok sorunu var ancak çözülemeyecek hiçbir sorunu yok.

‘GENÇLERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ’

En başta işsizlik sorunu var. Gençlerimiz, insanlarımız iş istiyor. İşverenlerimize soruyoruz. ‘Birlikte çalışacak personel bulamıyoruz’ diyorlar. Ortada planlanmayan bir istihdam sorunu var. İşte buna derman olmaya hazırız. Açacağımız kariyer ve istihdam ofisleri ile iş arayana iş bulacağız. Dedelerimiz, ninelerimiz torunlarına hasret kalmayacak, gençlerimiz memleketine dönecek, gençlerimize sahip çıkacağız. Değerli hemşerilerim, emeklimize borcumuz var, hayatlarını bu ülkeye, bu şehre verdiler. Biz borcumuzu ödeyeceğiz, vefamızı göstereceğiz. Unutmayın, vefası olmayanın bekası olmaz. Emeklilerimiz daha mutlu daha huzurlu olacak. Söz veriyorum.

‘DEPREME DİRENÇLİ BİR BALIKESİR’

Depreme ve afetlere dirençli bir Balıkesir kurmamız gerekiyor değerli hemşerilerim. Biz deprem bölgesinde yaşıyoruz ve deprem, kendi gerçekliğini bize sık sık hatırlatıyor. Kentsel dönüşümü ve afetlere dirençli Balıkesir’i oluşturmak için atılacak adımlarımız hazır. Kimsenin şüphesi olmasın. Kendi alanlarındaki en kıymetli akademisyenlerle, bilimin ışığında Balıkesirimiz’i dirençli hale getireceğiz. Herhangi bir kent 6 temel bileşenden oluşur. Nedir bu bileşenler? Bir yönetim sistemi, iki halk, üç altyapı, dört yapı stoğu, beş ekosistem yani çevre, ve altı ekonomi. İşte bu bileşenler ayrı ayrı depreme dayanıklı hale getirilirse o kent depreme karşı dirençli olur. Altyapı ile ilgili yaşanan sorunları biliyoruz. Sadece merkezde değil, ilçelerimizde de kronikleşen altyapı sorunlarını ilçe belediyelerimizle el ele, birlikte hızla adım atarak kesinlikle çözeceğiz.

‘ÇİFTÇİMİZE ÜCRETSİZ ELEKTRİK’

Gençlerimiz Balıkesir’in daha yaşanabilir bir şehir olmasını istiyor. Bunu mümkün kılmak, sosyal yaşam alanlarını inşa etmek de benim boynumun borcu. Kırsal ilçelerimizde de hızla sosyal alanlar oluşturmak bizim önceliğimiz olacak. Çiftçimizi, hayvan yetiştiren besicimizi kaderine terk etmeyeceğiz. Sürdürülebilir çalışma modellerini mümkün kılacağız. Çiftçiye alım garantisi vermeden, malının fiyatını bilmeden tarımdan verim almamız mümkün değil. Bir yıl içerisinde kuracağımız enerji kooperatiflerimizle tarımsal sulamada kullanılan elektrik ücretsiz olacak, çiftçinin ortak kullanımına traktör ve ekipmanlar vereceğiz. Tarım şehri Balıkesir’de çiftçimizin yüzünü güldüreceğiz ve hep yanlarında olacağız. Biliyoruz ki toprağa kazandırmadan Balıkesir kazanamaz. Esnafımız kazanacak, biz biliriz ki esnaf olmadan eşraf olmaz. Turizmcimizin, sanayicimizin, kısacası ekmeğini alın teri ile kazanan tüm Balıkesirli hemşerilerimin yüzü bizimle gülecek. Kimse kendini yalnız hissetmeyecek.

‘HESAP VEREN BELEDİYECİLİK’

Seçim beyannamemizi en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız. Bundan sonra yapacaklarımızı, yüz yüze, yanınızda anlatacağım ve sıkılmadık tek bir el bırakmayacağım. Biz aklın ve bilimin ışığında memleketimize hizmet etmek için geliyoruz. Söz veriyorum. Şeffaf, bilimsel, akılcı, katılımcı, hesap veren, esaslara dayalı belediyecilik anlayışımızı göreceksiniz. Değerli hemşehrilerim, biz Kuva-yi Milliyeci’yiz, kurtuluşun başşehriyiz. Buradan soruyorum, hangi makam dünyada şehitlikten, gazilikten daha büyüktür? Bu topraklar için can veren, şehit olan, gazi olan tüm hemşerilerim bizim onurumuzdur. Onların yakınları, evlatları bizim evlatlarımızdır, her zaman bu mukaddes şehirde en iyi hizmeti hak ediyorlar. Göreceksiniz, en iyi hizmeti alacaklar. Son olarak iki şey söylemek isterim: Bütün spor kulüplerimize, hepsinin yanında olduğumuzu, her koşulda hissettireceğiz. Rant için değil, gençlerimiz, evlatlarımız için, şehrimiz için başta Balıkesirspor ve Bandırmaspor olmak üzere ilimizin ve ilçelerimizin tüm kademelerindeki bütün kulüplerimizle kol kola olacağız. Spor kulüplerimizi siyasetten arındıracağız. Maçlara da geleceğiz onu da peşin peşin söyleyeyim.

‘BÜYÜKŞEHİR EMEKÇİLERİMİZ TEHDİTLERE KANMASIN’

Diğer önemli ve son değinmek istediğim konu da şu: Büyükşehir Belediyesi çalışanlarımıza buradan özellikle seslenmek istiyorum. Taşeron olsun, kadrolu olsun. Duyanlar duymayanlara Allah aşkına duyursun. Emekçi tüm kardeşlerimin gönülleri ferah olsun. Bu aralar yapılan tehditlere ve korkutmalara asla kanmasınlar. Bizim hiçbir emekçimizin ekmeği ile derdimiz yoktur, olamaz. Allah şahidimdir, emekçi kardeşlerimin ekmeğini büyütmeye geliyoruz. Emin olsunlar, hem Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan kardeşlerimin ve onların ailelerinin hem de bütün Balıkesirlinin ekmeği de bereketi de artacak. Bunu hep birlikte başaracağız. Suyundan ekmeğine, ‘bizim’ dediğiniz belediyemiz adil olacak.

‘EMEKLİLER HUZUR İÇİNDE YAŞAYACAK’

Özetle; Balıkesir’e huzur getirmeye geldim. İyi günde, kötü günde sizle birlikte olmaya geldim. Belediyecilik halkın derdine derman olmaktır. Derdinize derman olmaya geldim. Üreten, doyuran, istihdam yaratan bir belediye oluşturmaya geldim. Balıkesirli çalışıyor, çabalıyor ama hak ettiğini alamıyor. Balıkesir’e hakkını vermeye, Balıkesir’in hakkını almaya geldim. Değerli hemşerilerim, hep birlikte gayret edeceğiz, mücadele edeceğiz. El ele, omuz omuza vererek çalışacağız. Çalışa çalışa kazanacağız. Balıkesir’i varlığa, bolluğa ve berekete kavuşturacağız. Balıkesir’de birlik, beraberlik olacak. Balıkesir’i cazibe merkezi yapacağız. Esnaf ve sanatkarlarımızı koruyacak ve kollayacağız. Esnaf para kazanacak. Çiftçinin cebi para görecek. Emekliler huzur içinde yaşayacak.

‘BALIKESİR YILDIZ GİBİ PARLAYACAK’

Sevgili hemşerilerim, engellilerin engelini kaldıran bir belediye yola çıktı, geliyor. Değerlere, inançlara saygılı bir belediye yola çıktı, geliyor. Değerlere, inançlara saygılı bir belediyecilik yola çıktı, geliyor. Hevesi, heyecanı ve enerjisi yüksek bir belediye yola çıktı, geliyor. Güvenli, sağlıklı, varlıklı bir Balıkesir yola çıktı, geliyor. Yıldız gibi parlayacak şehir, Balıkesir yola çıktı, geliyor. Sözüm sözdür, sözüm Balıkesir’edir.

‘10 NUMARA, EFSANE BALIKESİR’

Değerli hemşerilerim, Balıkesir’den bütün Türkiye’ye örnek olacak, siyaset üstü bir kuvvet birliği, güç birliği hikayesi çıkarmaya tüm hemşerilerimi eksiksiz şekilde, ayırmadan davet ediyorum, hazır mıyız? Balıkesir’de güç birliği yapıp, bu zengin coğrafyada kimsenin fakirlik çekmemesi için çalışmaya hazır mıyız? 10 numara Balıkesir’de, bir efsane yazmaya hazır mıyız? Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize coşkuyla, sevgiyle, hürmetle sarılıyorum. Seni seviyorum Balıkesir. Ben Ahmet Akın’ım, merak etmeyin hepinize yakınım. Allahım yar ve yardımcımız olsun. Allah utandırmasın.”